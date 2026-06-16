Barwy szczęścia. Klemens znów zawalczy o Natalię w nowym sezonie? Pojawienie się Michała zmieni wszystko - ZDJĘCIA

Kurier Michał pojawi się w życiu Natalii w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach, tak jak informowaliśmy jako pierwsi, Natalia zacznie zupełnie nowy rozdział w swoim życiu. Zwoleńska nie tylko zmieni wygląd i zaskoczy nową fryzurą, ale także i kancelarię. Prawniczka postanowi zacząć wszystko od nowa po swoim rozstaniu z Cezarym, dzięki czemu szybko zakręci się obok niej ktoś nowy! A mowa tu o kurierze Michale, który pojawi się w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej i będzie dość częstym gościem u pani mecenas.

A to nie ujdzie uwadze Klemensa, z którym Natalia wciąż będzie pracować. Mimo nowego miejsca, bo oczywiście skład się nie zmieni, a prawnikom dalej będzie pomagać Asia (Anna Gzyra-Augustynowicz). Ale coraz częściej zacznie wpadać do nich i nowy kurier Michał i to raczej nie tylko ze względu na swoją pracę, ale i samą panią mecenas! Czy wtedy Klemens znów poczuje ukłucie zazdrości?

Zazdrosny Klemens ponownie stanie do walki o Zwoleńską w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej?

Sebastian Perdek pochwalił się na swoim Instagramie wspólnym zdjęciem z Marią Dejmek z planu do nowego sezonu "Barw szczęścia" po wakacjach. Aktor dość wymownie je opisał, co mogłoby sugerować, że faktycznie chciałby na nowo zawalczyć o swoją wspólniczkę, tak jak próbował to już kiedyś. Ale niestety z marnym skutkiem, bo Zwoleńska wówczas nie odwzajemniła jego uczuć.

- Stara miłość nie rdzewieje 🧡🧡🧡 Czy coś mogłoby ich łączyć? Serdeczności z planu serialu @barwyszczescia.official Od Klemensa i Natalii ❤️ - napisał aktor.

A jak będzie w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej? Tym bardziej, gdy na horyzoncie pojawi się Michał? Czy Klemens znów spotka się z rozczarowaniem? A może tym razem pozytywnie się zaskoczy i zdobędzie swoją niedoszłą ukochaną?

Kogo wybierze Natalia w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

Niestety, wiele wskazuje na to, że w sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Klemens raczej znów będzie musiał obejść się smakiem. Zwłaszcza, po pojawieniu się Michała, do którego Natalii będzie raczej bliżej niż do Góreckiego. Szczególnie, że raczej wciąż będzie go traktować wyłącznie jak dobrego przyjaciela, bo przecież nie związała się z nim tuż po rozstaniu z Cezarym.

A zatem raczej na próżno liczyć, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej będzie inaczej, a u Natalii pojawią się wobec niego jakieś większe uczucia. Tym bardziej, ze wszystkie znaki wskazują raczej na to, że zwiążę się raczej z Michałem niż z Klemensem, na co także zwrócili uwagę fani.

- Myślę, że ona może coś stworzyć: "z tym nowym" 😍 🧸;

- Oby ich przyjaźń trwała nadal.

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