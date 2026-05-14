Barwy szczęścia. Wielkie zmiany w kancelarii Natalii w następnym sezonie! Gamou Fall w obsadzie jako nowy bohater -  ZDJĘCIA

Nowy mężczyzna w kancelarii Natalii w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach w życiu Natalii naprawdę sporo się zmieni po jej rozstaniu z Cezarym (Marcel Opaliński)! I to nie tylko w wyglądzie czy życiu osobistym, ale także i tym zawodowym! Zwoleńska postawi na odświeżenie nie tylko swojej fryzury, ale i kancelarii, która być może nawet przeniesie się w inne miejsce. A może tylko przejdzie remont! Ale pewne jest jedno, że wzbogaci się o dodatkową osobę!

Na oficjalnym profilu "Barw szczęścia" na Faceboooku i Instagramie, udostępnionym także przez Marię Dejmek i Annę Gzyrę-Augustynowicz pojawiło się nagranie z odnowionej kancelarii Zwoleńskiej. Na filmiku widzimy sekretarkę Asię i prawniczkę Natalię, do których po chwili dołącza nowy bohater, w którego wcieli się Gamou Fall! Aktor właśnie dołączył do obsady "Barw szczęścia", a taneczne powitanie będzie tutaj nie bez znaczenia, bo przecież dopiero co wygrał "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami".

- Witamy w obsadzie Gamou Fall ⭐️ #barwyszczęścia - napisała produkcja.

Kim jest Gamou Fall, nowy bohater "Barw szczęścia"?

Gamou Fall to polsko-senegalski aktor i fotomodel, bardzo dobrze znany fanom "Pierwszej Miłości", w której wciela się w rolę doktora Samuela Willsona, lekarza anestezjologa w Klinice "We-Med". Poza tym widzowie mogą kojarzyć z seriali "Botoks", "Sexify", "Kontrola 3", "Dziewczyna i kosmonauta" czy filmów "Bokser", "Zgon przed weselem", "Nim opadnie pył", "Teściowie 2" czy "Nim opadnie pył".

A od nowego sezonu "Barw szczęścia" po wakacjach fani zobaczą go w hitowym serialu TVP2, gdzie wcieli się już w zupełnie inną rolę niż dotychczas mogli go oglądać! A zatem kogo zagra Gamou Fall w "Barwach szczęścia"?

Kim będzie Gamou Fall w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej?

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Gamou Fall pojawi się w kancelarii Natalii, ale wcale nie jako nowy prawnik czy zastępca bądź następca Klemensa (Sebastian Perdek). Nie zajmie też miejsca Malwiny (Joanna Gleń), która odeszła, aby móc rozwijać swój biznes z Hermanem (Maciej Raniszewski). Tym bardziej, że zostanie tam przecież Asia. A zatem kogo zagra tam nowy bohater?

Otóż tą tajemnicę na swojej relacji na Instagramie zdradził Andrzej Popiel, czyli serialowy Broda! Aktor pokazał nagranie z nowego sezonu "Barw szczęścia" po wakacjach, na którym widać nowego bohatera już nie w lśniąco białej koszuli tylko w charakterystycznych służbowych ciuchach kuriera, który przyjdzie do Natalii z paczką, a przy okazji spróbuje pączków cukiernika!

- Jak już robię w @barwyszczescia.official pączki, to rozdajemy je z @mariadejmek najpierw zwycięzcom 😁😎 - zdradził Andrzej Popiel. Czy okaże się nim i w serialu i zdobędzie serce Natalii, co już podejrzewają widzowie? Czy zostanie w nim na dłużej? Przekonamy się już niebawem!

- Woow ale super 🥰 Czyżby nowy partner Natalii 🤔 ;

- Ojaaa w duecie z "Natalia" ❤️ będzie super, oby został na dłużej;

- Nowy facet Natalii ;

- No no Gamou w Barweczkach Wygrał Taniec i teraz zdobędzie Natalię .

