Pierwsza miłość, odcinek 4235: Kacper zyska nad Pawłem kontrolę! Zamknie go na oddziale psychiatrycznym i zwiększy dawki leków

"Pierwsza miłość" odcinek 4235 - czwartek, 11.06.2026, o godz. 18 w Polsacie

Trauma z więzienia doprowadzi Pawła w "Pierwszej miłości" do niekontrolowanych ataków psychotycznych. Przez to były ukochany Marysi będzie miał trudności z powrotem do normalnego życia, a pierwszy dzień pracy na złomowisku skończy się dla niego pobytem w klinice "We-Med". Mimo że brat Mariusz (Mariusz Bąkowski) będzie chciał wziąć go do swojego domu pod Poznaniem, Paweł odmówi i poprosi Kacpra o pomoc.

Stan Pawła pogorszy się w 4235 odcinku "Pierwszej miłości"

Zwykle dobry i szlachetny Nowaczyk w 4235 odcinku "Pierwszej miłości" wykorzysta ciężki stan psychiczny Pawła, żeby w pełni go kontrolować, nie dopuścić do tego, by odebrał mu Marysię i Julkę (Dąbrówka Kruk)! Niestety z Pawłem będzie coraz gorzej. Ciągłe napięcia, bezsenność, wybuchu agresji, złość po przepychankach z urzędami i walce o swoją tożsamość doprowadzą go do załamania.

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Paweł zamknięty przez Kacpra na oddziale psychiatrycznym w 4235 odcinku "Pierwszej miłości"

W 4235 odcinku "Pierwszej miłości" Paweł trafi na oddział zamknięty w klinice "We-Med", gdzie zajmie się nim właśnie Kacper. Zachowanie Nowaczyka wobec byłego męża Marysi od początku będzie jednak mono podejrzane i wzbudzi niepokój brat Pawła. Wreszcie Mariusz przyjdzie do kliniki z policją i zażąda dostępu do brata. Będzie przekonany, że Kacper trzyma Pawła na oddziale zamkniętym wbrew jego woli. Spróbuje powstrzymać lekarza, ale nie uda mu się to.

Tak Kacper przejmie kontrolę nad Pawłem w 4235 odcinku "Pierwszej miłości"

Jak zareaguje Kacper na te oskarżenia Mariusza w 4235 odcinku "Pierwszej miłości"? Psychiatra bez trudu uśpi czujność policjantów, tłumacząc się dobrem pacjenta. Potem, bez wiedzy Ilony (Sylwia Gola) oraz innych lekarzy z kliniki, zwiększy Pawłowi dawkę leków psychotropowych, by mieć na nim pełną kontrolę.

Pierwsza miłość. Powrót Mariusza po latach! Tak się zmieni brat Pawła. Piotrek oświadczy się Melce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.