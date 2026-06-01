Koniec Pierwszej miłości. Odnaleziona Kazanowa umrze? Makabryczny finał ostatniego 4236 odcinka serialu! - ZDJĘCIA

Koniec sezonu "Pierwsza miłość" ostatni odcinek 4236 przed wakacjami - piątek, 12.06.2026, o godz. 18 w Polsacie

Dramat wokół zaginięcia Kazanowej od tygodni w "Pierwszej miłości" elektryzował całe Wadlewo. Wszystko zaczęło się po burzliwym spotkaniu Koła Gospodyń Wiejskich, podczas którego doszło do ostrego konfliktu między Karoliną a Różą. Niedługo później żona Seweryna zniknęła bez śladu, a zrozpaczony mężczyzna zgłosił jej zaginięcie policji. W poszukiwania zaangażowali się mieszkańcy Wadlewa, ale przez długi czas nie było żadnego przełomu.

Sytuacja zrobiła się jeszcze bardziej niepokojąca, gdy Jadzia odkryła w stodole coś, co mogło mieć związek ze zniknięciem Kazanowej. Podejrzenia padły nawet na Waldka, który trafił do aresztu, jednak szybko okazało się, że nie miał nic wspólnego ze sprawą. Później Seweryn dostał tajemniczą pocztówkę od żony. Wiadomość dawała nadzieję, że Karolina żyje, ale jednocześnie rodziła coraz więcej pytań.

Przerażająca wiadomość o wyłowieniu ciała z Odry w 4234 odcinku "Pierwsze miłości"

W 4234 odcinku „Pierwszej miłości” sytuacja przybierze dramatyczny obrót. Seweryn dostanie informację, że we Wrocławiu wyłowiono z Odry ciało kobiety, której rysopis będzie pasował do Kazanowej. Razem ze Śmiałkiem pojedzie do zakładu medycyny sądowej, gotowy na najgorsze.

Jeszcze większe emocje przyniesie 4235 odcinek "Pierwszej miłości". Zenek nie wytrzyma ciężaru tajemnicy i postanowi wyznać Sewerynowi prawdę o feralnej nocy w lesie. Zacznie mówić o tym, co naprawdę się wydarzyło, ale w decydującym momencie do domu wpadnie Kargulewicz z sensacyjną wiadomością.

Czy Kazanowa umrze w ostatnim 4236 odcinku "Pierwszej miłości"?

Z kolei w finałowym 4236 odcinku „Pierwszej miłości” Seweryn usłyszy od lekarza wstrząsającą diagnozę. Potrącenie, któremu najprawdopodobniej uległa Kazanowa, doprowadzi do poważnego uszkodzenia mózgu. Stan Karoliny okaże się krytyczny, a jej życie będzie zagrożone. Finał sezonu pozostawi widzów z pytaniem, czy Kazanowa przeżyje i odzyska dawną sprawność. Widzowie zobaczą dramatyczne sceny walki o zdrowie i życie kobiety w szpitalu.

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Angelika w ciąży. Darek postrzeli ojca