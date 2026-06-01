M jak miłość. Skruszony Artur znów wróci do Marysi? Pożałuje romansu z Joanną, kiedy w nowym sezonie w życiu żony pojawi się inny?

W życiu Marysi pojawi się nowy mężczyzna po zdradzie Artura w następnym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach kolejna zdrada Artura, ale tym razem już z Joanną, w końcu wyjdzie na jaw! Rogowski znów zostawi swoją żonę i rodzinę i wybierze młodszą kochankę, co Rogowska ponownie ogromnie przeżyje. Tym bardziej, że będzie to już kolejny skok w bok jej męża, który wcześniej dopuścił się niewierności i odszedł do Teresy (Dominika Łakomska). A teraz historia zatoczy koło.

Ale w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej podobnie będzie i w przypadku Marysi, w życiu której także pojawi się nowy mężczyzna. Przypomnijmy, że po pierwszej zdradzie Artura, Rogowska związała się z biznesmenem Robertem Bilskim. A teraz po kolejnej niewierności męża, u boku jego żony pojawi się już następny mężczyzna!

Rogowski znów stanie się zazdrosny o żonę w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej?

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach do obsady dołączy nowy bohater, w którego, jak informowaliśmy jako pierwsi, wcieli się Marcin Kwaśny. To właśnie jego postać zagości w życiu Marysi po zdradzie Artura. Aktor pochwalił się wspólnymi zdjęciami z planu z Małgorzatą Pieńkowską, czym wzbudził ogromną radość u fanów. Ale równocześnie i mocną obawę.

Wszystko przez to, że widzowie "M jak miłość" doskonale pamiętają, jak Artur stał się zazdrosny o Marysię, gdy dowiedział się, że w jej życiu pojawił się Robert! To właśnie wtedy Rogowski zrozumiał, że tak naprawdę kocha swoją żonę, a nie kochankę Teresę, od której postanowił odejść i znów wrócić do Rogowskiej. A to ostatecznie po długiej walce mu się udało, bo Marysia dała mu drugą szansę. I w tym przypadku fani podejrzewają, że może być podobnie!

- Artur zaraz pożałuje, bo co Marysi to już nikt nie zechce? O nie nie 😉;

- Oj Arturek padnie😂😂😂👏👏👏👏;

- Chciałabym nadmienić , że Artur już raz zdradził i był okropny dla Marysi , a ona dała mu drugą szansę . Pogonić dziada 😂😂 , a dla Marysi samych przyjemności 🫶😘;

- Tylko żeby wtedy nie wkroczył skruszony Arturek , bo tak właśnie było po jego pierwszej zdradzie. Kiedy wokół Marysi się ktoś zakręcił on poczuł zazdrość i chciał wrócić 🤦🏼‍♀️ dla tego pana nie powinno już być powrotu;

- Mam nadzieję że Marysia już nie popełni tego samego błędu i nie wpuści znowu Artura do swojego życia.

Rogowscy ponownie wrócą do siebie w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Czy w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach historia znów zatoczy koło i Artur ponownie stanie się zazdrosny o żonę, gdy zobaczy ją z innym? Czy wówczas zda sobie sprawę, że i Joanny wcale nie kocha, bo jego jedyną prawdziwą miłością jest właśnie Marysia? Czy Rogowski znów zawalczy o swoją ukochaną, a ich małżeństwo przetrwa kolejny kryzys?

A może tym razem, zgodnie z oczekiwaniami fanów "M jak miłość" Marysia już nie da niewiernemu i zdradzieckiemu Arturowi kolejnej szansy? Tym bardziej, że właśnie tak zapowiadała już po wcześniejszym wybaczeniu? Czy dotrzyma słowa i stworzy szczęśliwy związek z nowym bohaterem?

O ile w ogóle do tego dojdzie, bo może nic takiego nie będzie miało miejsca w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej! Być może Artur pozostanie z Joanną, a Marysia zwiążę się z kolejnym mężczyzną już na dobre? O tym przekonamy się już w nowych odcinkach!

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach