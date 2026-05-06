M jak miłość. Zapłakana Joanna ucieknie z Grabiny! Dojdzie do konfrontacji z Marysią i Mostowiakami w nowym sezonie? - ZDJĘCIA

Joanna tak łatwo nie zniknie z życia Artura w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Joanna tak szybko nie zniknie i powróci do życia Artura i Mostowiaków! I choć Dobrzańska postanowi odejść z przychodni Rogowskich, gdy zrozumie, że zakochała się w Arturze, z czym już przestanie sobie radzić, bo ze względu na obecność Marysi nie będzie w stanie posunąć się dalej, to jednak zakochany w niej Artur na to nie pozwoli! Rogowski zjawi się przed domem pięknej kardiolożki, gdzie także wyzna jej swoje uczucia i zacznie ją całować na oczach swojej córki Agnes (Amanda Mincewicz)!

Bardzo możliwe, że wówczas Rotke już przestanie solidaryzować się ze swoim ojcem i w końcu powie Marysi prawdę o tym, że jej mąż w końcu ją zdradził z Joanną. Tym bardziej, że Rogowska zaleje się łzami i to dokładnie tak samo jak Joanna, która w popłochu ucieknie z rodzinnego domu Mostowiaków, ale już w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach, który właśnie się kręci!

Zapłakana Dobrzańska ucieknie z rodzinnego domu Mostowiaków w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Dominika Sakowicz pochwaliła się na swoim Instagramie zdjęciami z planu do nowego sezonu "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej, na którym widać jak jej bohaterka zaleje się łzami. Dobrzańska pokazała się z podkrążonymi i zaczerwionymi oczami od płaczu w swoim samochodzie, do którego ucieknie najpewniej po swoim starciu z Marysią i sprzyjającymi jej Mostowiakami. Tym bardziej, że na kolejnym zdjęciu za plecami kochanki Rogowskiego widać właśnie jego żonę!

- Ach, ta Grabina! 🎬 @mjakmilosc.official 🤍 - skomentowała wymownie Dominika Sakowicz.

A zatem wszystko wskazuje na to, że w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Marysia i jej rodzina już będzie świadoma zdrady Artura z Joanną. Tym bardziej, że przecież jej świadkiem będzie Agnes, która raczej nie będzie w stanie ukrywać niewierności swojego ojca przed swoją macochą, babcią Barbarą (Teresa Lipowska) czy siostrą Basią (Karina Woźniak), która w końcu także wróci do rodziny ze swojej wymiany z Niemiec.

Co będzie dalej z Joanną i Arturem w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Pewnym jest, że początkowo w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej niewierny Artur nie odejdzie od swojej żony i rodziny, bo już jakiś czas temu na oficjalnym profilu serialu na Instagramie pojawiło się nagranie z Arturem i umoralniającą go Barbarą. Ale i Joanna nie zniknie z życia Rogowskiego, bo mimo swojego wypowiedzenia, którego jej szef najpewniej nie przyjmie, dalej będzie pracować w przychodni, a także zjawi się w domu swojego kochanka.

Czy po tym przykrym spotkaniu w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Joanna w końcu na dobre da sobie spokój z Arturem i zniknie z jego życia? Czy Dobrzańska wreszcie odejdzie z przychodni i wyjedzie z Grabiny, zostawiając rodzinę Mostowiaków, a Artura Marysi? Odpowiedzi na te wszystkie pytania poznamy po przerwie wakacyjnej!

