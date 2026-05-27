M jak miłość. Martyna i Jakub będą mieli romans w nowym sezonie! Gorące sceny w ZWIASTUNIE na jesień

Gorące chwile Martyny i Jakuba w nowych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach

Martyna i Jakub nie są już jedynie przyjaciółmi. Nie można mówić o czystym koleżeństwie i wsparciu. Wysocka pod koniec minionego sezonu "M jak miłość" dała mocno do zrozumienia, że zakochuje się w Karskim. Problem polega jednak na tym, że detektyw wciąż pozostaje myślami przy Kasi (Paulina Lasota). Chociaż ta już dawno związała się z Mariuszem (Mateusz Mosiewicz), Jakub wciąż coś czuje do byłej żony.

Przemiana Martyny w nowych odcinkach "M jak miłość"

Wysocka jeszcze zaskoczy widzów w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach. Kiedyś zakompleksiona lekarka z dużymi problemami teraz zaprezentuje się w innej odsłonie. Postawi na odświeżoną fryzurę, a w jednym z nadchodzących odcinków serialu wyskoczy w czerwonej sukni, która przyciągnie wzrok. Jakub nie spojrzy na kobietę jak na dobą przyjaciółkę. W jego oczach zaiskrzy pożądanie.

Martyna zawalczy o serce Jakuba z "M jak miłość"?

Czy Martyna swoim wizerunkiem i zachowaniem zawalczy o Jakuba? To może być moment przełomowy, który uświadomi detektywowi, że czas iść na przód. Szkoda tylko, że Karski nadal nie wie, że jest biologicznym tatą córki Kasi. Ta informacja, jeśli w ogóle wyjdzie na jaw, może zmienić bieg wydarzeń w życiu bohaterów.

W najnowszych "Kulisach M jak miłość", które są jednocześnie zapowiedzią wydarzeń na nowy sezon "M jak miłość" widać wyraźnie, że Martyna z Jakubem mają się ku sobie. ZDJĘCIA z tych scen można zobaczyć w naszej galerii zdjęć. To potwierdza, że Wysocką i detektywa nie połączy jedynie przyjaźń.