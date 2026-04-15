M jak miłość. Artur nie odejdzie od Marysi, bo Barbara zrobi z nim porządek! Następny sezon już powstaje - WIDEO

Agnieszka Pyź
2026-04-15 9:32

Produkcja "M jak miłość" potwierdza, że ruszyły nagrania do następnego sezonu, który będzie emitowany jesienią 2026 r. w TVP2. To oznacza, że obecny sezon zaraz się skończy. Już na początku maja widzowie zobaczą ostatni odcinek "M jak miłość" przed długą przerwą wakacyjną. A co wydarzy się u Mostowiaków później? W kulisach scen, które kręcone są w domu w Grabinie, widać, że Artur Rogowski (Robert Moskwa) i Barbara (Teresa Lipowska) toczą ożywioną rozmowę. Wygląda na to, że Artur nie odejdzie od Marysi (Małgorzata Pieńkowska), bo seniorka rodu zrobi z nim porządek. Zobacz WIDEO z planu "M jak miłość".

Barbara Mostowiak (Teresa Lipowska) rozmawia z Arturem Rogowskim (Robert Moskwa) i Marysią (Małgorzata Pieńkowska) w kuchni Mostowiaków.
Finał obecnego 26 sezonu "M jak miłość". Kiedy ostatni odcinek przed przerwą i wakacjami?

Na oficjalnych profilach "M jak miłość" na Facebooku i Instagramie pojawił się już komunikat o przerwie emisji na czas wakacji, a także nowych odcinkach następnego sezonu, które właśnie powstają. Uwielbiany serial milionów Polaków będzie emitowany w TVP2 tylko do początku maja 2026 roku.

Telewizja Polska i produkcja "M jak miłość" nie ogłosili jeszcze, kiedy będzie ostatni odcinek obecnego 26 sezonu, który rozpoczął się 8 września 2025 roku. Wiele wskazuje jedna na to, że przerwa wakacyjna w emisji rozpocznie się tak jak w zeszłym roku, zaraz po majówce. Czyli w maju będą miały premierę tylko dwa odcinki -w poniedziałek, 4.05.2026 i we wtorek, 5.05.2026, a potem przerwa na całe wakacje aż do początku września. Przez całe lato nie będzie więc nowych odcinków "M jak miłość". 

Co się wydarzy w "M jak miłość" w następnym sezonie po wakacjach 2026?

Widzowie "M jak miłość" nie muszą się martwić, bo hitowy serial wróci po wakacjach 2026 roku z następnym 27 sezonem, lecz na pewno nie w takim samym składzie jak dotychczas. Trzeba się przygotować nie tylko na kolejne zmiany w obsadzie "M jak miłość", ale także na to, co scenarzyści wymyślą dla bohaterów, jak pokierują losami Mostowiaków, Rogowskich, Zduńskich, Chodakowskich i innych postaci.

Ze scen z planu "M jak miłość" w domu w Grabinie wynika, że Artur Rogowski zostanie z Marysią w nadchodzącym sezonie, że nie zostawi żony dla młodej lekarki Joanny Dobrzańskiej (Dominika Sakowicz). Co jednak nie oznacza, że kardiolożka, która rozkochała w sobie Artura od razu zniknie. Nic z tych rzeczy! Do rozpadu małżeństwa Rogowskich na pewno nie dopuści Barbara, która najpewniej przywoła zięcia do porządku. Artur zawsze się liczyć ze zdaniem teściowej, więc może i tym razem pójdzie wreszcie po rozum do głowy. 

"A w Grabinie życie płynie… chcemy wam zameldować, że od dzisiaj kręcimy dla was odcinki na nowy sezon😘" - ogłasza produkcja "M jak miłość".

Fani "M jak miłość" w komentarzach na profilach na Facebooku i Instagramie piszą, czego oczekują od scenarzystów w następnym 27 sezonie serialu. 

- Oby tylko same szczęśliwe chwile, dość dramatów

- Mam nadzieję że będzie dużo miłości , a mniej dramatów

- O Rogowski jest czyli nie pognała go Marysia

- Bo obecny sezon się zaraz kończy - na początku maja!

- Oby mniej zdrad,afer i kryminału 😏, proszę wrócić do "M jak miłość"

