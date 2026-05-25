M jak miłość. Artur zostawi Marysię po nocy z Joanną w nowym sezonie? Nagrano już piękne sceny do 1937 odcinka - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2026-05-25 21:35

Nowy sezon "M jak miłość" wyjaśni, czy Marysia (Małgorzata Pieńkowska) i Artur (Robert Moskwa) rozstaną się. Na pewno w odcinkach po przerwie wakacyjnej będziemy świadkami poważnego kryzysu w małżeństwie Rogowskich. Czy dojdzie do rozwodu? Tego jeszcze nie wiadomo, ale Robert Moskwa pokazuje na swoim profilu na Instagramie kulisy 1937 odcinka "M jak miłość", pierwszego po wakacjach, którego emisja we wrześniu 2026 roku i to co widać, nie wróży niczego dobrego. Będą piękne sceny z udziałem Artura i Joanny (Dominika Sakowicz) po wspólnej nocy. Sprawdź, co już wiadomo, zobacz ZDJĘCIA i WIDEO z planu.

Czy Artur zostawi Marysię dla Joanny w "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej?

Rozstanie Marysi i Artura w kolejnym sezonie "M jak miłość" nie jest co prawda jeszcze przesądzone, ale doniesienia z planu kręconych właśnie premierowych odcinków, które będą emitowane w TVP dopiero jesienią, niestety zapowiadają ciąg dalszy kłopotów! A winna temu będzie oczywiście Joanna Dobrzańska, w której Rogowski zakochał się od pierwszego wejrzenia.

Choć długo będzie walczył z miłością do młodszej lekarki, to w finale sezonu "M jak miłość", czyli w 1936 odcinku da się ponieść zakazanemu uczuciu. Artur zdradzi Marysię z Joanną, ale jednocześnie przyzna, że nie chce skrzywdzić żony. Bo przecież już raz, wiele lat temu, Rogowski nawiązał romans, który wpędził Marysię w depresję i doprowadził do rozwodu. Czy historia się powtórzy? 

W "Kulisach serialu M jak miłość" Robert Moskwa zapowiada, że zdrada Artura skończy się fatalnie nie tylko dla niego, ale także dla Marysi i Joanny. 

- Tutaj jest jak w greckiej tragedii. Finał zawsze jest dramatyczny i przede wszystkim nieunikniony - ujawnia aktor grający Rogowskiego. 

Kulisy 1937 odcinka "M jak miłość" po wakacjach. Artur wybierze Joannę, a nie Marysię? 

Na planie następnego sezonu "M jak miłość" nagrano już nie tylko 1937 odcinek, który będzie pierwszym po przerwie wakacyjnej i zostanie wyemitowany na początku września, ale także kolejne, które rozstrzygną o przyszłości Rogowskich, rozwodzie Marysi i Artura. Bo raczej nie ma szans na to, żeby Marysia wybaczyła mężowi zdradę. Szczególnie, że Artur zakochał się w Joannie z wzajemnością. 

Robert Moskwa w relacji zza kulis "M jak miłość" pokazał tylko fragment sceny, którą nakręcił na początku maja z Dominiką Sakowicz w sadzie Mostowiaków. I dodał do niej wymowny opis - "Po całym dniu zdjęć. Zaraz północ. Staję się refleksyjny..:) @dominikasakowicz dziękuję :)

- Dziękuję za dzisiaj! 🙏🏼🧡 - odpisała aktorka wcielająca się w Joannę. 

Co się wydarzy po zdradzie Artura z Joanną w następny sezonie "M jak miłość"?

W krótkim filmiku do obserwujących serialowy Artur z "M jak miłość" uchylił rąbka tajemnicy, co się wtedy wydarzy między nim i Joanną już po zdradzie.

- Późna noc. My jeszcze na planie. Kocham ten zawód, wiecie? Naprawdę dumy jest z siebie, że zdawałem do szkoły teatralnej cztery razy. Każdy taki dzień jak dzisiaj tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że ta wytrwałość się opłaciła. Piękne sceny dzisiaj nagraliśmy... Naprawdę

M jak miłość. Artur zdradzi Marysię z Joanną

