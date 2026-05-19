M jak miłość, odcinek 1936: Pożegnanie Artura z Marysią na koniec sezonu. Wyjedzie z Grabiny i zdradzi ją z Joanną - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1936 ostatni przed wakacjami - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Marysia i Artur rozstaną się w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość"! Zanim nastąpi jednak pożegnanie Rogowskiego z Marią dojdzie do wydarzeń, które jeszcze bardziej pogłębią kryzys w ich małżeństwie. Mimo że Artur wciąż będzie walczył z uczuciami do Joanny, to młoda lekarka wyzna, że nie potrafi dłużej ukrywać miłości do niego. Mało tego, w końcu Dobrzańska podejmie decyzję o odejściu z przychodni Rogowskiego. Po cichu będzie jednak liczyła na to, że Artur ją zatrzyma i pójdzie za głosem serca.

Koniec sezonu "M jak miłość". Artur nie ucieknie od miłości do Joanny

Po tym co Artur usłyszy od Joanny w finale sezonu "M jak miłość" spróbuje zachowywać się tak, jakby nic się nie stało. Jednak słowo ukochanej bardzo go poruszą. Wyjazd z Grabiny na konferencję medyczną do Poznania będzie próbą ucieczki od zakazanej miłości do dużo młodszej kobiety.

Artur pożegna się z Marysią w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość"

To dlatego na koniec sezonu "M jak miłość" Rogowski spakuje swoje rzeczy, pożegna się z Marysią i Barbarą (Teresa Lipowska) i uprzedzi, że spędzi poza domem kilka dni. W tym momencie Mostowiakowa zauważy dziwne zachowanie zięcia, ale przed myśl jej nie przejdzie, że chodzi o Joannę, że mąż Marysi jest zakochany w innej.

Finał sezonu "M jak miłość". Artur zdradzi Marysię z Joanną po opuszczeniu domu!

Po opuszczeniu Grabiny w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" Artur nagle zmieni plany. Zamiast na konferencję pojedzie prosto do domu Joanny. Kiedy stanie w jej drzwiach, zobaczy łzy w oczach lekarki, którą szczerze pokochał, ulegnie pokusie i dopuści się zdrady. W emocjonalnej scenie Rogowski wyzna Joannie, że unikał jej, bo też się w niej zakochał. Zacznie ją całować, ale nagle się powstrzyma ze względu na Marysię.

Niewierny Artur w finale sezonu "M jak miłość" wyjaśni Joannie, że nie chce skrzywdzić Marysi i kompletnie nie będzie wiedział, co robić z miłością, która zawładnęła jego sercem. Romantyczna schadzka Rogowskiego i Joanny nie pozostanie tajemnicą, bo zauważy ich Agnes (Amanda Mincewicz).

Czy Marysia dowie się o zdradzie Artura na koniec sezonu "M jak miłość"?

Córka Artura wróci wstrząśnięta do domu Mostowiaków w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość", lecz nie odważy się powiedzieć Marysi prawdy o zdradzie męża, o tym, co zobaczyła w domu Joanny. Rogowska wyczuje jednak, że stało się coś złego... Wyjdzie z domu na spacer i zacznie płakać. To będzie finałowa scena na koniec sezonu.

M jak miłość. Artur zdradzi Marysię z Joanną

