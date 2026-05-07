M jak miłość. Tak Barbara tłumaczy zdradę Artura w finale sezonu! On naprawdę zakochał się w Joannie. Zostawi dla niej Marysię? - WIDEO

Artur zdradzi Marysię z Joanną w 1936 odcinku "M jak miłość". Sensacyjny koniec sezonu!

Zakazane uczucie Artura do Joanny w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" okaże się tak silne, że zakochany Rogowski postawi wszystko na jedną kartę. Ponieważ doktor Dobrzańska złoży wypowiedzenie, będzie chciała odejść z przychodni w Lipnicy, by dłużej nie walczyć z miłością do żonatego szefa, mąż Marysi nie będzie miał już nic do stracenia! Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, bo Artur postanowi iść za głosem serca

W finale sezonu "M jak miłość" Rogowski niespodziewanie stanie w drzwiach Joanny i wyznaje jej miłość. Widząc łzy ukochanej, zacznie ją całować. Nie mając pojęcia o tym, że jego córka Agnes (Amanda Mincewicz) wszystko zobaczy, bo będzie go śledzić! Czy po tym jak Artur zdradzi Marysię z Joanną, bo pocałunek z miłości z inną kobietą, to przecież też przejaw niewierności, ich małżeństwo się rozpadnie?

Czy Artur zostawi Marysię dla Joanny w następnym sezonie "M jak miłość"?

Dopiero w następnym sezonie "M jak miłość" po wakacjach wyjaśni się, czy Rogowski zostawi Marysię dla dużo młodszej lekarki. Na pewno Joanna zostanie w ich przychodzi z Lipnicy, co wprowadzi jeszcze większy zamęt.

Jakby tego było mało już w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" Marysia dowie się o pocałunku Artura z Joanną. Czy wybaczy mężowi kolejną zdradę? Już raz, wiele lat temu, Artur porzucił ją dla innej kobiety, kiedy nawiązał romans z prawniczką Teresą (Dominika Łakomska), więc wydaje się, że tym razem Marysia nie będzie tak wspaniałomyślna.

W "Kulisach serialu M jak miłość" Teresa Lipowska, która jako babcia Barbara, mądra i doświadczona seniorka rodu Mostowiaków, zawsze radzi swoim bliskim, aby w życiu kierowali się głosem serca, ale postępowali przy tym przyzwoicie i uczciwie wobec innych, zdradę Artura ocenia bardzo łagodnie.

Wiedząc o tym, że Rogowski naprawdę zakochał się w Joannie i do końca sezonu "M jak miłość" nie ulegnie pokusie, nie wyprze się tej miłości, lecz w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" popełni bolesny, nieodwracalny dla wszystkich błąd, nie wycofa się na czas.

- W mojego wieloletniego doświadczenia życiowego i filmowego, jako prababcia, wiem, że różne rzeczy dzieją się z tą największą nawet miłością. Zakochujemy się na zabój, w ogóle do końca życia obiecuję ci. Nagle zjawia się ktoś, kto w jakimś sensie nam bardziej odpowiada, jakoś bardziej zaiskrzy... Teraz co robić? Czy się temu dać do końca wciągnąć, czy walczyć ze sobą? - tłumaczy Lipowska.

