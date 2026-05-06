M jak miłość. Artur zdradzi Marysię! Wyzna Joannie miłość i zacznie ją całować - ZDJĘCIA

Zdrada w "M jak miłość". Artur wyzna Joannie, że się w niej zakochał!

To już pewne. Artur wyzna miłość Joannie i powie wprost, że się w niej zakochał. Zdrada Rogowskiego wisiała w powietrzu i chociaż faktycznie próbował powstrzymać swój pociąg do koleżanki z pracy, to niewiele da. Niebawem w "M jak miłość" dojdzie do przełomu, a lekarz wreszcie powie na głos to, co chodzi mu po głowie od dawna i co widać gołym okiem.

Na poziomie emocjonalnym Rogowski zdaje sobie sprawę, że to jest dramat, że to nie powinno się wydarzać. W głowie Joanny jest podobne myślenie. Oni tego nie chcą, to nie jest tak, że ktoś kogoś postanowił uwieść. (...) - tłumaczy Robert Moskwa. - Tutaj jest troszeczkę jak w takiej greckiej tragedii. Różnego rodzaju zwroty akcji, chce, nie chce, waha się, ale jak to w greckiej tragedii, finał jest dramatyczny i nieunikniony - zdradza aktor.

Miłosne wyznanie Artura w "M jak miłość" zmieni wszystko!

Do przełomu w relacji Artura i Joanny dojdzie w kolejnych odcinkach "M jak miłość". Rogowski znów stanie pod drzwiami koleżanki, ale tym razem padną odważne słowa, które zmienią wszystko.

Też się w tobie zakochałem - powie Artur i zobaczy łzy Joanny. Zacznie je ocierać i błagać, by nie płakała.

Artur będzie błagał Joannę o jedno w "M jak miłość"

Rogowski po wyznaniu miłości do Joanny chwyci jej twarz i zacznie całować w policzki. Lekarz będzie błagał, by nie płakała, była silna... Te sceny potwierdzą, że małżeństwo Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i Artura wpadnie w koszmarny impas. To zdrada emocjonalna, która może zaboleć Marysię dużo bardziej, niż jednorazowe zbliżenie w łóżku. Wyznanie innej kobiecie miłości to już cios nie do zniesienia. Czy Rogowska dowie się prawdy o działaniach męża? Ten wątek jeszcze się rozwinie.

M jak miłość. Rogowski zdradzi Marysię z Joanną? Zakocha się w dużo młodszej lekarce!