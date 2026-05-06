M jak miłość, odcinek 1936:  Marysia dowie się o zdradzie Artura przed końcem sezonu? To Agnes doniesie jej o pocałunku Rogowskiego z Joanną! - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1936 - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W ostatnim, 1936 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną, Marysia dowie się o zdradzie Artura. I nie chodzi o flirt czy niedopowiedzenia. Tym razem sprawa będzie jasna. Rogowski wyzna miłość Joannie, stając w progu jej domu i mówiąc całą prawdę. To wydarzenie zauważy Agnes, która potem pobiegnie do Marysi...

Zdrada Artura w 1936 odcinku "M jak miłość" zaboli Marysię do żywego

Rogowski nie prześpi się z Joanną, nie wylądują w łóżku, ale to, co powie, przesądzi wszystko. Cała sytuacja wyniknie z próby odejścia Joanny z pracy. Rzuci papierami, ponieważ przyzna się przed lekarzem, że go kocha i nie umie tak funkcjonować. To wstrząśnie mężem Marysi i jeszcze tego samego dnia w 1936 odcinku "M jak miłość" poleci pod dom Joanny i zapewni ją, że również czuje to samo.

Wizytę Artura przyuważy czujna Agnes, która schowana za szybą samochodu dojrzy ojca całującego łzy Joasi. Rogowski zacznie błagać, by "ukochana" nie płakała. Jednak dalszy wątek tej dwójki rozstrzygnie się dopiero w nowych odcinkach.

Agnes powie Marysi o zdradzie. Rogowska zacznie płakać w 1936 odcinku "M jak miłość"

To już pewne, że jeszcze przed końcem obecnie emitowanego sezonu "M jak miłość" Agnes powie Marysi o wyczynach ojca. Nie będzie kryła Rogowskiego, jego bezczelnych zachowań i zdrady emocjonalnej, do której ewidentnie dojdzie. Marysia w 1936 odcinku "M jak miłość" wyjdzie przed ukochany dom w Grabinie i wśród mroźnej aury uroni łzę. Będzie wiedziała, że właśnie coś pęka, a jej małżeństwo być może właśnie się zakańcza. Czy wybaczy Arturowi zdradę, a może Rogowski wcale nie chce dłużej trwać w małzeństwie z Marią? To wszystko wyjdzie na jaw już po wakacjach 2026.