M jak miłość. Zdradzona Marysia po odejściu Artura będzie mogła liczyć na Pawła! Weźmie sprawy w swoje ręce w nowym sezonie - ZWIASTUN

Co będzie z Marysią w nowym sezonie "M jak miłość" po odejściu Artura?

Romans Artura i Joanny w następnym sezonie "M jak miłość" to będzie dla Marysi cios prosto w serce! Zrani ją nie tylko kolejne zdrada Rogowskiego, ale przede wszystkim fakt, że mąż zakochał się w młodej lekarce, że to uczucie przekreśli miłość, która łączyła ich od tak wielu lat.

Rogowscy przeżyli razem tyle pięknych i smutnych chwil, przetrwali wiele zawirowań, ale tym razem ich małżeństwa nie da się uratować. Nawet gdyby w odcinkach "M jak miłość" jesienią Artur się opamiętał i zrozumiał, że miłość do Joanny to tylko zauroczenie, to zdradzona Marysia na pewno mu nie wybaczy. Nie ma co liczyć na to, że małżeństwo Marysi i Artura przetrwa tak potężny kryzys.

Cierpienie Marysi po zdradzie Artura w odcinkach "M jak miłość" po wakacjach

Zwiastun nowego sezonu "M jak miłość" to tylko niewielka zapowiedź tego, jak bardzo Marysia będzie cierpiała przez zdradę i romans Artura. Kiedy 11 lat temu mąż dopuścił się pierwszej zdrady, został ją dla kochanki Teresy Drawicz (Dominika Łakomska), wpadła w depresję, z której z trudem wyszła. Czy tym razem będzie tak samo? Odejście Rogowskiego z domu w Grabinie nie uśmierzy bólu Marysi. Całe szczęście będzie miała wokół siebie osoby, które będą ją cały czas wspierały - synów, córkę, pasierbicę i ukochaną mamę Barbarę (Teresa Lipowska).

Paweł nie zostawi zrozpaczonej Marysi bez pomocy w "M jak miłość" jesienią

Ważną rolę w życiu zrozpaczonej Marysi po rozstaniu z Arturem w następnym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej odegra Paweł, który teraz będzie miał szansę odwdzięczyć się matce za wszystko, co dla niego zrobiła po śmierci Franki (Dominika Kachlik), kiedy zaopiekował się jego synem Antosiem (Mikołaj Jankowski), przez kilka miesięcy zastępowała wnukowi rodziców.

Zresztą w przeszłości w "M jak miłość" Paweł zawsze mógł liczyć na wsparcie Marysi. W każdym dramatycznym momencie stała po jego stronie. To matka uratowała Pawła przed śmiercią, kiedy próbował się zabić. Zduński zawdzięcza jej znacznie więcej niż życie...

Paweł odegra się na Arturze za romans z Joanną w "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej

W zwiastunie nowego sezonu "M jak miłość" już teraz możemy zobaczyć, jak Paweł wymierzy Arturowi karę za romans z Joanną! Weźmie sprawy w swoje ręce i pobije ojczyma. Ale na tym nie koniec! Zadba o Marysię i znów będzie częstym gościem w domu w Grabinie, żeby pokazać matce, że nie została sama, że ma wokół siebie rodzinę, która bardzo ją kocha.

Rafał Mroczek na swoim profilu na Instagramie ujawnił zdjęcia z planu następnego sezonu "M jak miłość" z jednej z licznych scen, które teraz nagrywa z Małgorzatą Pieńkowską. Więź Marysi i Pawła po odejściu zdradzieckiego Artura pomoże jej przetrwać najgorsze.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach