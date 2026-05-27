M jak miłość. Kasia przeżyje piekło i pożałuje, że okłamała Jakuba i Mariusza! Zostanie jej tylko córka. Nikt jej nie pomoże w nowym sezonie - ZWIASTUN

Kłamstwo Kasi zgotuje jej piekło w następnym sezonie "M jak miłość"

Zwiastun nowego sezonu "M jak miłość" to zapowiedź tego, co czeka Kasię, która uległa szantażowi bezwzględnego Sowińskiego, zgodziła się na randkę z szefem, który zaciągnął ją do łóżka i nie miała innego wyjścia - musiała spędzić z nim noc! To, że Sowiński zrobił z Kasi swoją kochankę, że zagroził, że wyjawi Mariuszowi prawdę, kto jest biologicznym ojcem ich córki, to jednak nie wszystko. Wyrachowany dyrektor kliniki zastawi na Kasię pułapkę i wykorzysta ją do zemsty na Olku Chodakowskim (Maurycy Popiel). Jak to zrobi?

Dopiero odcinki "M jak miłość" po wakacjach wyjaśnią w jaki sposób Kasia zostanie nie tylko kochanką Sowińskiego, ale także jego wspólniczką! A także jak wysoką cenę przyjdzie jej jeszcze zapłacić za oszukiwanie Mariusza i Jakuba. Wybierze najgorsze możliwe rozwiązanie tej sytuacji, zamiast przyznać się obecnego mężowi i Karskiemu do kłamstwa, ulegnie naciskom Sowińskiego. Straci przy tym nie tylko godność, ale i szacunek do samej siebie!

Piekło Kasi rozkręci się na dobre w "M jak miłość" jesienią 2026, a najgorsze będzie to, że znikąd nie dostanie pomocy. Bo nawet przyjaciółka Aneta (Ilona Janyst) nie będzie chciała dłużej kryć jej kłamstwa!

- Czasami jedna decyzja potrafi diametralnie zmienić nasze życie i naszą przyszłość. Myślę, że gdyby mogłaby cofnąć czas to zrobiłby to z miłą chęcią. Nie zdawała sobie sprawy jakie piekło zgotuje sobie tym kłamstwem i gdyby mogła to na pewno nie okłamywałaby Mariusza, Jakuba i wszystkich wokół. Pytanie tylko co przyniesie jej przyszłość i czy ktokolwiek wyciągnie do niej pomocną dłoń - zapowiada Paulina Lasota w "Kulisach serialu M jak miłość".

Czy Kasia zostanie sama z córka w nowym sezonie "M jak miłość"?

Na planie "M jak miłość" kręcone są właśnie odcinki, które będą emitowane jesienią 2026 roku i Paulina Lasota w relacjach zza kulis pokazuje się nie tylko z Mariuszem i Jakubem, ale także z Zosią. Tylko córka Kasi będzie ją trzymała przy życiu, tylko Zosia sprawi, że kompletnie się nie załamie i nie zdecyduje na żaden desperacki krok. Bo będzie świadoma tego, że jeśli wyda się, że Jakub jest ojcem Zosi, że została kochanką Sowińskiego i zdradza Mariusza, to będzie koniec jej małżeństwa.

Kiedy nowy sezon "M jak miłość" po wakacjach 2026"?

"M jak miłość" wróci na antenę TVP2 z nowymi odcinkami dopiero od września, ale dokłada data emisji premiery następnego sezonu nie jest jeszcze podana. W najgorszym wypadku 1937 odcinek "M jak miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7.09.2026, a w najlepszym już we wtorek, 1.09.2026.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach