w 4223 odcinku Melka (Ewa Jakubowicz) i Laura (Katarzyna Maciąg) po raz pierwszy natrafiły na niepokojący trop, gdy dowiedziały się o zaginięciu Marcinka, bezdomnego znajomego, którego los nie został nawet oficjalnie zgłoszony służbom. Ta informacja od początku budziła niepokój, bo oznaczała, że ktoś może znikać bez śladu, a nikt nawet nie uruchamia procedur poszukiwawczych. Piotrek (Michał Mikołajczak), angażując się w sprawę, sprawdził formalności i potwierdził brak zgłoszenia, a dodatkowe zamieszanie wywołała Łucja Reterska (Anna Samusionek), która niespodziewanie zainteresowała się tematem bardziej, niż można było się spodziewać. Od tego momentu Melka i Laura zaczęły coraz wyraźniej czuć, że ta sprawa nie jest pojedynczym przypadkiem, tylko czymś, co może mieć znacznie szerszy i mroczniejszy kontekst.
"Pierwsza miłość" odc. 4230: Melka i Laura odkrywają niebezpieczny trop
W 4230 odcinku Melka i Laura wracają na wrocławskie koczowiska, gdzie z każdą kolejną rozmową docierają do kolejnych historii o zaginionych osobach. To, co początkowo wyglądało na odosobniony przypadek, zaczyna niepokojąco się powtarzać - kolejne relacje układają się w obraz, który trudno zignorować i który coraz bardziej przypomina zorganizowany proceder. Im więcej słyszą, tym trudniej im zachować dystans, a strach zaczyna mieszać się z poczuciem, że są bardzo blisko czegoś, czego lepiej było nie odkrywać.
"Pierwsza miłość" odc. 4230: Piotrek jest gotowy na odważny krok
W tym samym czasie Piotrek nie potrafi skupić się wyłącznie na śledztwie - w jego głowie coraz silniej dojrzewa decyzja, by zrobić wobec Melki ważny, osobisty krok. Jego przygotowania nabierają tempa, ale jednocześnie pojawia się pytanie, czy w momencie, gdy sprawa zaginięć staje się coraz bardziej niebezpieczna, w ogóle da się znaleźć właściwy moment na wyznania i życiowe decyzje.
"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?
Kolejny, 4230. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 3 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)