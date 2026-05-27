w 4223 odcinku Melka (Ewa Jakubowicz) i Laura (Katarzyna Maciąg) po raz pierwszy natrafiły na niepokojący trop, gdy dowiedziały się o zaginięciu Marcinka, bezdomnego znajomego, którego los nie został nawet oficjalnie zgłoszony służbom. Ta informacja od początku budziła niepokój, bo oznaczała, że ktoś może znikać bez śladu, a nikt nawet nie uruchamia procedur poszukiwawczych. Piotrek (Michał Mikołajczak), angażując się w sprawę, sprawdził formalności i potwierdził brak zgłoszenia, a dodatkowe zamieszanie wywołała Łucja Reterska (Anna Samusionek), która niespodziewanie zainteresowała się tematem bardziej, niż można było się spodziewać. Od tego momentu Melka i Laura zaczęły coraz wyraźniej czuć, że ta sprawa nie jest pojedynczym przypadkiem, tylko czymś, co może mieć znacznie szerszy i mroczniejszy kontekst.

"Pierwsza miłość" odc. 4230: Melka i Laura odkrywają niebezpieczny trop

W 4230 odcinku Melka i Laura wracają na wrocławskie koczowiska, gdzie z każdą kolejną rozmową docierają do kolejnych historii o zaginionych osobach. To, co początkowo wyglądało na odosobniony przypadek, zaczyna niepokojąco się powtarzać - kolejne relacje układają się w obraz, który trudno zignorować i który coraz bardziej przypomina zorganizowany proceder. Im więcej słyszą, tym trudniej im zachować dystans, a strach zaczyna mieszać się z poczuciem, że są bardzo blisko czegoś, czego lepiej było nie odkrywać.

"Pierwsza miłość" odc. 4230: Piotrek jest gotowy na odważny krok

W tym samym czasie Piotrek nie potrafi skupić się wyłącznie na śledztwie - w jego głowie coraz silniej dojrzewa decyzja, by zrobić wobec Melki ważny, osobisty krok. Jego przygotowania nabierają tempa, ale jednocześnie pojawia się pytanie, czy w momencie, gdy sprawa zaginięć staje się coraz bardziej niebezpieczna, w ogóle da się znaleźć właściwy moment na wyznania i życiowe decyzje.

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4230. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 3 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)