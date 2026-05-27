"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4230

Ostatnie wydarzenia w serialu "Pierwsza miłość" przyniosły sporo zamieszania w relacjach rodzinnych oraz uczuciowych, rzucając na postacie zupełnie nowe wyzwania. Kostek nie krył radości z faktu, że Mikołaj w końcu opuścił szpital i wrócił z nim do domu, co dla Alana stało się bolesną lekcją na temat tego, kto jest dla chłopca naprawdę ważny. Choć Borys widział w Kamili swoją idealną partnerkę, ostatecznie postawił dobro zespołu ponad własne serce i usiłował namówić dziewczynę na powrót do Maksa. Tymczasem Julka zdecydowała się na ucieczkę z lekcji, aby w tajemnicy spędzić czas z Pawłem podczas wspólnego spaceru z psem. Niestety ich sielanka w parku szybko się skończyła, gdy natknęli się na poprzednich właścicieli Wafla, co doprowadziło do wyjątkowo brutalnej konfrontacji. Pora zatem sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy bohaterów.
"Pierwsza miłość" odc. 4230 - streszczenie
Po bójce w parku Paweł zostaje osadzony w areszcie, co rozpoczyna pasmo poważnych kłopotów w jego życiu. Policja odkrywa, że osoba o jego danych personalnych oficjalnie nie figuruje w żadnych rejestrach państwowych. W tym samym czasie Kacper i Marysia muszą zająć się roztrzęsioną Julką, którą odbierają z komisariatu po traumatycznych przeżyciach. Melka i Laura sprawdzają sytuację osób koczujących we Wrocławiu, dowiadując się o niepokojących zaginięciach w tym środowisku. Piotrek planuje zadać Melce bardzo ważne pytanie, podczas gdy Seweryn w Wadlewie mierzy się z lawiną listów, jakie spłynęły po jego występie w telewizji. Krojewicz sprawdza każdy sygnał dotyczący miejsca pobytu Kazanowej, a Róża przypadkiem trafia na trop, który rzuca zupełnie nowe światło na całą sprawę.
"Pierwsza miłość" odc. 4230 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Losy mieszkańców Wrocławia i Wadlewa można śledzić regularnie na antenie telewizyjnej, gdzie każdego dnia czekają nowe perypetie znanych postaci. Planując popołudnie przed ekranem, warto sprawdzić dokładny czas nadawania, aby nie pominąć żadnego istotnego momentu w życiu Marysi i jej bliskich. Produkcja dba o to, by każda kolejna odsłona serii pojawiała się w stałym i przewidywalnym paśmie programowym. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 3 czerwca 2026 roku. Premiera odbędzie się na kanale Polsat o godzinie 18:00.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
Ten popularny serial towarzyszy nam już od 2004 roku i wciąż potrafi zaciekawić nowymi pomysłami na przygody swoich bohaterów. Przez lata obserwowaliśmy, jak zmieniają się relacje między postaciami mieszkającymi w wielkim mieście oraz na urokliwej wsi. Scenarzyści sprawnie łączą wątki obyczajowe z elementami sensacji czy humoru, co sprawia, że opowieść pozostaje bliska wielu osobom. To jedna z tych produkcji, która na stałe wpisała się w krajobraz polskiej telewizji i stała się codziennym punktem programu dla wiernej grupy odbiorców. W obsadzie serialu występują m.in.:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
- Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
- Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
- Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
- Jan Bielski (jako Arczi)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)