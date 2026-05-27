"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4230

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ostatnie wydarzenia w serialu "Pierwsza miłość" przyniosły sporo zamieszania w relacjach rodzinnych oraz uczuciowych, rzucając na postacie zupełnie nowe wyzwania. Kostek nie krył radości z faktu, że Mikołaj w końcu opuścił szpital i wrócił z nim do domu, co dla Alana stało się bolesną lekcją na temat tego, kto jest dla chłopca naprawdę ważny. Choć Borys widział w Kamili swoją idealną partnerkę, ostatecznie postawił dobro zespołu ponad własne serce i usiłował namówić dziewczynę na powrót do Maksa. Tymczasem Julka zdecydowała się na ucieczkę z lekcji, aby w tajemnicy spędzić czas z Pawłem podczas wspólnego spaceru z psem. Niestety ich sielanka w parku szybko się skończyła, gdy natknęli się na poprzednich właścicieli Wafla, co doprowadziło do wyjątkowo brutalnej konfrontacji. Pora zatem sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy bohaterów.

"Pierwsza miłość" odc. 4230 - streszczenie

Po bójce w parku Paweł zostaje osadzony w areszcie, co rozpoczyna pasmo poważnych kłopotów w jego życiu. Policja odkrywa, że osoba o jego danych personalnych oficjalnie nie figuruje w żadnych rejestrach państwowych. W tym samym czasie Kacper i Marysia muszą zająć się roztrzęsioną Julką, którą odbierają z komisariatu po traumatycznych przeżyciach. Melka i Laura sprawdzają sytuację osób koczujących we Wrocławiu, dowiadując się o niepokojących zaginięciach w tym środowisku. Piotrek planuje zadać Melce bardzo ważne pytanie, podczas gdy Seweryn w Wadlewie mierzy się z lawiną listów, jakie spłynęły po jego występie w telewizji. Krojewicz sprawdza każdy sygnał dotyczący miejsca pobytu Kazanowej, a Róża przypadkiem trafia na trop, który rzuca zupełnie nowe światło na całą sprawę.

"Pierwsza miłość" odc. 4230 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców Wrocławia i Wadlewa można śledzić regularnie na antenie telewizyjnej, gdzie każdego dnia czekają nowe perypetie znanych postaci. Planując popołudnie przed ekranem, warto sprawdzić dokładny czas nadawania, aby nie pominąć żadnego istotnego momentu w życiu Marysi i jej bliskich. Produkcja dba o to, by każda kolejna odsłona serii pojawiała się w stałym i przewidywalnym paśmie programowym. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 3 czerwca 2026 roku. Premiera odbędzie się na kanale Polsat o godzinie 18:00.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Ten popularny serial towarzyszy nam już od 2004 roku i wciąż potrafi zaciekawić nowymi pomysłami na przygody swoich bohaterów. Przez lata obserwowaliśmy, jak zmieniają się relacje między postaciami mieszkającymi w wielkim mieście oraz na urokliwej wsi. Scenarzyści sprawnie łączą wątki obyczajowe z elementami sensacji czy humoru, co sprawia, że opowieść pozostaje bliska wielu osobom. To jedna z tych produkcji, która na stałe wpisała się w krajobraz polskiej telewizji i stała się codziennym punktem programu dla wiernej grupy odbiorców. W obsadzie serialu występują m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)