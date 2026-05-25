Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4228

W ostatnim czasie losy bohaterów splotły się w bardzo nieoczywisty sposób, a serial "Pierwsza miłość" kolejny raz udowodnił, że potrafi zaskoczyć nagłymi zwrotami akcji. Zakochany Radek z wielką nadzieją patrzył w przyszłość u boku Julity, jednak atrakcyjna oferta zawodowa szybko postawiła kobietę przed niezwykle trudnym dylematem. Tymczasem Seweryn musiał zmierzyć się z bolesną prawdą, gdy policja nie trafiła na żaden ślad Kazanowej w Niemczech, a na jaw wyszło, że tajemniczy nadawca pocztówek był znacznie bliżej, niż ktokolwiek przypuszczał. Spore zamieszanie wywołał też Paweł, który przyprowadził do domu psa i za wszelką cenę próbował ukryć jego pochodzenie, wyrzucając do śmieci istotne dane z obroży. Janek wraz z Arturem postanowili jednak przeprowadzić prywatne śledztwo i po odzyskaniu porzuconej informacji dokonali niepokojącego odkrycia. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Pierwsza miłość" odc. 4228 - streszczenie

Julita dochodzi do wniosku, że nie potrafi pogodzić swoich ambicji zawodowych z dalszym budowaniem relacji z Radkiem. W tym samym czasie w domu Marysi od samego rana trwają intensywne przygotowania do uroczystego obiadu z okazji odwiedzin Pawła. Mała Julka nie może doczekać się spotkania z tatą, jednak sytuacja staje się napięta, gdy gość pojawia się pod kamienicą pół godziny przed umówionym czasem. Przedwczesne przybycie Pawła bardzo nie podoba się Kacprowi, co prowadzi do ich pierwszej bezpośredniej konfrontacji. W świecie sportu drużyna Iskry staje przed szansą na ważny awans, jednak ich kluczowy zawodnik zmaga się z kryzysem. Maks nie jest w stanie skupić się na grze, ponieważ rzuciła go dziewczyna, która na dodatek związała się z Borysem.

"Pierwsza miłość" odc. 4228 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców Wrocławia i Wadlewa można śledzić regularnie na antenie popularnej stacji komercyjnej. Każdy nowy epizod przynosi kolejne odpowiedzi na pytania o przyszłość ulubionych postaci, a napięcie między nimi stale utrzymuje zainteresowanie. Warto zarezerwować sobie czas w popołudniowej ramówce, aby nie przegapić żadnego szczegółu z życia Marysi i jej przyjaciół. Odcinek 4228 serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany 1 czerwca 2026 o godzinie 18:00 w telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Ten polski serial obyczajowy już od ponad dwóch dekad przyciąga przed ekrany rzesze wiernych odbiorców. Akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu oraz w malowniczym Wadlewie, łącząc w sobie wątki miłosne, komediowe, a nawet kryminalne. Twórcy chętnie poruszają w scenariuszu tematy ważne społecznie, dzięki czemu losy bohaterów wydają się wyjątkowo bliskie codziennemu życiu. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)