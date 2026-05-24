Ostatnie tygodnie w życiu Alana i Kostka nie były łatwe. Wszystko zaczęło się od momentu, gdy Kostek przypadkowo odkrył bolesną prawdę o tym, że to Alan jest jego biologicznym ojcem. Prawdziwą lawinę nieszczęść uruchomił jednak koszmarny wypadek Mikołaja na budowie, gdzie odwiedzał Kalinę. Gdy ten walczył o życie w szpitalu, bezwzględna Kaja, zaślepiona nienawiścią do Kaliny, posunęła się do niebezpiecznej manipulacji i zniknęła z dzieckiem. Alanowi udało się odnaleźć chłopaka. Alan, pomimo starań, nie jest w stanie nawiązać z Kostkiem takiej relacji, jaką ma on z Mikołajem. To potężny cios dla biologicznego ojca.

"Pierwsza miłość". Dominika poderwie Pawła! Radek dowie się o zdradzie Julity

"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4229

W 4229. odcinku "Pierwszej miłości" Kostek z ogromną euforią i wielką radością szykuje się na upragniony powrót do domu, ponieważ właśnie dziś Mikołaj oficjalnie opuszcza szpitalne mury. Chłopiec wręcz nie może doczekać się wyprowadzki od swojego biologicznego ojca, całkowicie ignorując uczucia mężczyzny, u którego spędził ostatnie dni. Widząc to, Alanowi jest niesamowicie przykro i po raz kolejny na własnej skórze boleśnie przekonuje się on, że nigdy nie będzie tak ważny i bliski dla syna, jak człowiek, który go wychował. W sercu zranionego ojca rodzi się jednak ogromna wątpliwość, czy niepełnosprawny Mikołaj jest fizycznie i kondycyjnie gotowy na przejęcie pełnej opieki nad dzieckiem.

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4229. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 2 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)