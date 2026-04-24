Pierwsza miłość, odcinek 4208: Mikołaj mści się w najokrutniejszy sposób - składa zeznania obciążające Kalinę

W poprzednim odcinku (4207) Kalina została osaczona przez prokuraturę, która nie uwierzyła w winę zbiegłej Sandry. Oskar, próbując wspierać żonę, naraził swoją pozycję w firmie Wekslera, co natychmiast próbowała wykorzystać przebiegła Ewa. Paweł kontynuował niebezpieczną grę z Dominiką, ignorując ostrzeżenia Janka, a atmosfera wokół budowy stała się gęsta od wzajemnych oskarżeń i widma nadchodzącej kary więzienia.

„Pierwsza miłość” odc. 4208: Bolesne odkrycie Jurka

Jurek zmaga się z trudami związku na odległość, czując narastającą frustrację przez utrudniony kontakt z przebywającą w Kołobrzegu Adrianną. Gdy problemy techniczne i brak czasu narzeczonej zaczynają budzić jego niepokój, pan doktor decyduje się na niespodziewaną wizytę nad morzem, gdzie ku swojemu przerażeniu przyłapuje ukochaną na ewidentnym kłamstwie, co podważa fundamenty ich relacji.

„Pierwsza miłość” odc. 4208: Desperacki plan Angeliki

Desperacki plan Angeliki. Angelika dowiaduje się o natychmiastowym wyjeździe Białego na misję do Kosowa i za wszelką cenę chce się z nim pożegnać przed odjazdem jednostki. Choć strażnik w koszarach kategorycznie odmawia jej wstępu, dziewczyna pod wpływem impulsu wymyśla ryzykowne kłamstwo, byle tylko móc choć przez chwilę zobaczyć się z ukochanym przed długą rozłąką.

„Pierwsza miłość” odc. 4208: Zdrada Mikołaja

Kalina gorączkowo szuka dowodów, które mogłyby oczyścić ją z zarzutów o doprowadzenie do katastrofy budowlanej, licząc na pomoc Mikołaja jako jedynego świadka jej sporów z Sandrą. Mikołaj jednak, trawiony goryczą z powodu utraty sprawności i pretensjami do byłej partnerki, postanawia mścić się w najokrutniejszy sposób i składa zeznania obciążające Kalinę, co stawia ją w beznadziejnej sytuacji prawnej.

8

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Kolejny, 4208. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 4 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)