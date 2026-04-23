Pierwsza miłość, odcinek 4207: Kalina zostanie zniszczona przez Sandrę? Prawdziwa sprawczyni katastrofy zapadła się pod ziemię

W poprzednim odcinku (4206) Paweł zaczął śledzić Marysię, co wywołało niepokój u jej bliskich. Bartek pobił się z Fryderykiem, stając w obronie Emilki, a Kalina dowiedziała się o tragicznych rokowaniach Mikołaja. Sytuacja prawna Kaliny stała się dramatyczna po otrzymaniu wezwania do prokuratury. Wszystko to sprawiło, że bohaterowie musieli zmierzyć się z konsekwencjami zdarzeń, które wymknęły się spod jakiejkolwiek kontroli.

Pierwsza miłość. Emilka odkryje, że Fryderyk ma żonę i dzieci. Pierwsze spotkanie Julki z Pawłem

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4207

Ryzykowna gra Pawła z Dominiką: Paweł, mimo wyraźnych ostrzeżeń Janka o pakowaniu się w kłopoty, postanawia umówić się na spotkanie z Dominiką, którą nazywa „hot wersją” Marysi. Mężczyzna szuka wrażeń i nie zważa na potencjalne konsekwencje swoich działań, podczas gdy siostra Marysi najwyraźniej ma wobec niego własne, nieodkryte jeszcze plany.

Oskar między młotem a kowadłem: Oskar decyduje się poświęcić ważne spotkanie z kluczowymi klientami w firmie Wekslera, by wspierać Kalinę podczas jej wizyty w prokuraturze. Jego nieobecność próbuje natychmiast wykorzystać Ewa, która podsuwa Karolowi innego kandydata na wspólnika, co stawia przyszłość zawodową Oskara pod ogromnym znakiem zapytania.

Kalina osaczona przez wymiar sprawiedliwości: Przesłuchanie w prokuraturze okazuje się dla Kaliny totalną porażką, gdyż śledczy nie dają wiary jej tłumaczeniom o winie Sandry, która przyspieszała prace bez jej wiedzy. Ponieważ to nazwisko Kaliny widnieje na dokumentach, a Sandra przepadła bez wieści, kobieta zostaje uznana za jedyną osobę odpowiedzialną za katastrofę budowlaną, co całkowicie ją załamuje.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4207. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 30 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)