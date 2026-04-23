Pierwsza miłość, odcinek 4207: Kalina zostanie zniszczona przez Sandrę? Prawdziwa sprawczyni katastrofy zapadła się pod ziemię

Joanna Dembek
2026-04-23 12:05

Kalina przekonuje się na własnej skórze, jak łatwo stać się ofiarą cudzych błędów, gdy główna winowajczyni znika bez śladu. W tym samym czasie Paweł rozpoczyna ryzykowną grę z Dominiką, ignorując wszelkie ostrzeżenia przyjaciół. Nie przegapcie emisji w czwartek 30 kwietnia. Oprócz tego zapraszamy do lektury naszych streszczeń!

Kalina Korzeniowska siedząca w samochodzie z zaniepokojoną miną, obok ujęcie z serialu Pierwsza miłość, gdzie w kaskach na budowie są Kalina i Sandra. Artykuł na Super Seriale opisuje dramatyczną sytuację Kaliny, która zostaje niesłusznie oskarżona o katastrofę, podczas gdy Sandra zniknęła.
Galeria zdjęć 11

W poprzednim odcinku (4206) Paweł zaczął śledzić Marysię, co wywołało niepokój u jej bliskich. Bartek pobił się z Fryderykiem, stając w obronie Emilki, a Kalina dowiedziała się o tragicznych rokowaniach Mikołaja. Sytuacja prawna Kaliny stała się dramatyczna po otrzymaniu wezwania do prokuratury. Wszystko to sprawiło, że bohaterowie musieli zmierzyć się z konsekwencjami zdarzeń, które wymknęły się spod jakiejkolwiek kontroli.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4207

Ryzykowna gra Pawła z Dominiką: Paweł, mimo wyraźnych ostrzeżeń Janka o pakowaniu się w kłopoty, postanawia umówić się na spotkanie z Dominiką, którą nazywa „hot wersją” Marysi. Mężczyzna szuka wrażeń i nie zważa na potencjalne konsekwencje swoich działań, podczas gdy siostra Marysi najwyraźniej ma wobec niego własne, nieodkryte jeszcze plany.

Oskar między młotem a kowadłem: Oskar decyduje się poświęcić ważne spotkanie z kluczowymi klientami w firmie Wekslera, by wspierać Kalinę podczas jej wizyty w prokuraturze. Jego nieobecność próbuje natychmiast wykorzystać Ewa, która podsuwa Karolowi innego kandydata na wspólnika, co stawia przyszłość zawodową Oskara pod ogromnym znakiem zapytania.

Kalina osaczona przez wymiar sprawiedliwości: Przesłuchanie w prokuraturze okazuje się dla Kaliny totalną porażką, gdyż śledczy nie dają wiary jej tłumaczeniom o winie Sandry, która przyspieszała prace bez jej wiedzy. Ponieważ to nazwisko Kaliny widnieje na dokumentach, a Sandra przepadła bez wieści, kobieta zostaje uznana za jedyną osobę odpowiedzialną za katastrofę budowlaną, co całkowicie ją załamuje.

Galeria zdjęć 11

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4207. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 30 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
Sonda
Czy oglądasz serial Pierwsza Miłość?