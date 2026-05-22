W minionym, 933. epizodzie widzowie śledzili dramatyczne chwile z udziałem Sinana i Aynur. Mężczyzna najpierw pospieszył na ratunek mdlejącej gosposi, a chwilę później z ogromnej zazdrości zaatakował fizycznie Gurkana za jego telefoniczne flirty z zupełnie nieznajomą kobietą. W tym samym czasie Poyraz przekazał Ismaila w ręce funkcjonariuszy policji. Zatrzymany złożył jednak całkowicie fałszywe zeznania o rzekomym wykonywaniu poleceń Trucizny, co błyskawicznie oczyściło z zarzutów zadowolonego Semiha. Dręczona potężnymi wyrzutami sumienia Nana próbowała z kolei znaleźć niezawodny sposób na przeproszenie rozczarowanego ukochanego za swój wcześniejszy brak zaufania.

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

Co wydarzy się w 934. odcinku serialu Dziedzictwo?

Groźny bandyta znany powszechnie jako Trucizna odzyskuje w końcu pełnię sił w szpitalnej sali i od razu przystępuje do mrocznego działania. Wściekły przestępca wydaje swoim podwładnym kategoryczny rozkaz zidentyfikowania oszusta, który bezprawnie posłużył się jego pseudonimem w trakcie skomplikowanej intrygi wymierzonej w Poyraza. Kryminalista z narastającą niecierpliwością oczekuje na możliwość brutalnego wyrównania krzywd.

Skruszona Nana staje na rzęsach, aby szybko zrekompensować partnerowi swoje dotkliwe błędy z niedalekiej przeszłości. Dziewczyna układa dla niego nawet bardzo romantyczny utwór poetycki. Poyraz już dawno zrezygnował z wewnętrznego gniewu, ale z pełną premedytacją udaje absolutną obojętność oraz chłód wobec swojej partnerki. Mężczyzna pragnie w ten niecodzienny sposób udzielić jej surowej lekcji i nauczyć bezwzględnego zaufania na resztę życia.

Ayse otrzymuje wreszcie do swoich rąk oficjalne wyniki testów genetycznych. Odczytane na głos dokumenty wprawiają wszystkich zgromadzonych w gigantyczne zdumienie, ponieważ znalezione niedawno ciało to w rzeczywistości zaginiona prokurator Leyla. Na wieść o tym Derya w sposób iście demonstracyjny traci przytomność na oczach zdezorientowanych współpracowników. Kobieta tuż po wybudzeniu wpada w wielką histerię i pod presją tragicznej sytuacji przyznaje wprost, że w młodości miała identycznie wyglądającą siostrę bliźniaczkę.

Równolegle Gurkan poznaje dogłębnie największą tajemnicę Sinana. Mężczyzna bez ogródek konfrontuje się z dawnym przyjacielem i zarzuca mu szaleńcze zakochiwanie się w skromnie żyjącej gosposi Aynur. Bohater zastanawia się bardzo głośno nad moralnym aspektem i powagą nawiązywania tak bliskich relacji romantycznych między bogatym pracodawcą a jego zwykłą podwładną.

Dziedzictwo odcinek 934. Kiedy i gdzie obejrzeć w telewizji?

Fani tej niezwykle popularnej produkcji mogą śledzić codzienne losy swoich telewizyjnych ulubieńców od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na głównej antenie telewizyjnej Jedynki. Najnowszy, 934. epizod tego uwielbianego formatu zadebiutuje na ekranach dokładnie w sobotnią ramówkę 30 maja 2026 roku. Widzowie pozbawieni w tym konkretnym czasie stałego dostępu do odbiornika telewizyjnego mogą w dowolnej chwili spokojnie nadrobić absolutnie wszystkie zaległości za pośrednictwem oficjalnej platformy internetowej TVP VOD.

Turecka telenowela Dziedzictwo. O czym opowiada fabuła?

Głównymi postaciami telewizyjnej opowieści są dorastające w skromnym, lecz bardzo mocno kochającym się środowisku córki Yusufa, czyli Seher oraz Kevser. Życiowe ścieżki tych młodych kobiet drastycznie się rozchodzą w momencie nagłego ślubu drugiej z nich z potężnym dziedzicem obrzydliwie bogatego klanu Kyrymly. Świeżo upieczona żona rodzi wkrótce synka i nadaje mu imię na cześć swojego zmarłego ojca. Szczęście nie potrwa jednak zbyt długo, ponieważ Kevser niespodziewanie traci swojego męża, a krótko po tym dramacie zapada na śmiertelną w skutkach chorobę. Umierająca powoli matka błaga zrozpaczoną siostrę o zaopiekowanie się jej pięcioletnim potomkiem. Chłopiec trafia ostatecznie prosto pod twarde skrzydła swojego wyjątkowo surowego stryja Yamana, a przerażona Seher podejmuje nierówną walkę o szybkie odzyskanie siostrzeńca.

W obsadzie tego zagranicznego hitu znaleźli się między innymi tacy znani aktorzy:

Halil Ibrahim Ceyhan wcielający się w niezwykle stanowczego Yamana.

Sila Turkoglu kreująca postać troskliwej i wrażliwej Seher.

Berat Ruzgar Ozkan występujący na ekranie jako mały Yusuf.

Gulderen Guler odgrywająca świetnie ocenianą rolę Kiraz.

Melih Ozkaya grający odważnego funkcjonariusza policji Aliego.

Tolga Pancaroglu występujący w roli Ziyi.

Ipek Arkan portretująca pracownicę organów ścigania Duygu.

Seda Dadasova odgrywająca Yasemin, czyli rodzoną siostrę Duygu.