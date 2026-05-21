Panna młoda, odcinek 108. Mukadder próbuje zabić Hancer, a Cihan prawie umiera

Spis treści
Nowa telenowela zadebiutowała w ramówce stacji telewizyjnej TVP2 stosunkowo niedawno. Oryginalna premiera tego formatu w Turcji miała miejsce w 2024 roku. Polscy widzowie mogą śledzić tę historię od 20 stycznia 2026 roku. Zagraniczna produkcja zastąpiła w harmonogramie stacji telewizyjnej uwielbianą wcześniej "Miłość i nadzieję". Zapraszamy do zapoznania się z dokładnym opisem wydarzeń zaplanowanych na sto ósmy epizod tej wciągającej opowieści o wielkiej miłości.
Wydarzenia z 108. odcinka "Panny młodej". Emisja zaplanowana na 27 maja 2026 roku
Nadchodząca odsłona tureckiego hitu przyniesie widzom wiele silnych emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Kondycja fizyczna Cihana zacznie drastycznie słabnąć, co wywoła spory niepokój. Jednocześnie bezwzględna Mukadder postanowi pozbawić Hancer życia. Szczęśliwie w ostatniej chwili nadejdą pozytywne wieści ratujące napiętą sytuację. Tymczasem Beyza przejmie inicjatywę i zacznie ustalać zupełnie nowe zasady funkcjonowania w posiadłości.
PRZECZYTAJ TEŻ: Dziedzictwo, odcinek 929: Nana znajdzie narkotyki i zechce odejść od Poyraza. Wybuchnie awantura - ZDJĘCIA
Turecka telenowela "Panna młoda". Liczba odcinków i szacowana data polskiego finału
Omawiana produkcja należy do grona niezwykle rozbudowanych i czasochłonnych projektów telewizyjnych. Twórcy przygotowali do tej pory trzy pełne sezony składające się łącznie z trzystu dwudziestu pięciu epizodów. Pojedyncza odsłona w oryginalnej wersji trwa blisko dwie godziny. Polska stacja dzieli te długie bloki na krótsze fragmenty. Taki zabieg sprawia, że całkowita liczba części wyemitowanych w naszym kraju wzrośnie niemal podwójnie. Warto dodać, że nagrania w Turcji nie zostały jeszcze zakończone, przez co końcowa liczba odcinków pozostaje niewiadomą. Oznacza to wieloletnią telewizyjną podróż u boku Hancer oraz Cihana na rodzimych ekranach.
PRZECZYTAJ TEŻ: Złoty chłopak, odcinek 299: Rodzinny sekret zrujnuje życie klanu Korhanów? Abidin wyjdzie na tym najgorzej - ZDJĘCIA
Aktorzy grający w "Pannie młodej". Kto wciela się w główne postacie?
Kluczowe kreacje aktorskie w tym popularnym formacie stworzyli Talya Çelebi odgrywająca Hancer oraz Türkseve wcielający się w postać Cihana. Na ekranie towarzyszy im szerokie grono utalentowanych artystów drugoplanowych. Pełna lista zaangażowanych gwiazd prezentuje się następująco:
- Cemila zagrał Can Tarakçı
- w postać Mukadder Develioglu wcieliła się Betigül Ceylan
- Gülsüm to rola Günnur Adıgüzel
- Yoncę odgrywa Elif Çapkin
- jako Derya występuje Ceren Yuksekkaya
- Sinem jest kreowana przez Sidal Damar
- Mine odgrywa Günes Ebrar Özgül
- w Emira wciela się Türker Kantar
- Beyzę portretuje Çisel Kuskan
- Yasemin to postać grana przez Deryę Deniz Değirmenci