Panna młoda, odcinek 108. Mukadder próbuje zabić Hancer, a Cihan prawie umiera

Kasia Kowalska
2026-05-21 17:54

Produkcja zza Bosforu pod tytułem "Panna młoda" przedstawia losy Hancer. Główna bohaterka szybko straciła rodziców i od najmłodszych lat musiała radzić sobie sama. Kobieta decyduje się na zaaranżowany ślub z zamożnym Cihanem w zamian za sfinansowanie terapii chorego brata. Początkowy układ biznesowy nieoczekiwanie przeradza się w głębokie uczucie. 108. epizod popularnej telenoweli zostanie wyemitowany na kanale TVP2 w czwartek 28 maja. Poniżej przybliżamy najważniejsze wątki nadchodzącej odsłony.

Smutna, młoda kobieta z długimi, ciemnymi włosami płacze, łzy spływają po jej policzkach. Widać wzruszenie, emocje są silne, zgodnie z kontekstem odcinka 108 serialu Panna młoda, gdzie Mukadder próbuje zabić Hancer, a Cihan prawie umiera. Więcej o losach bohaterów na Super Seriale.

i

Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube Smutna, młoda kobieta z długimi, ciemnymi włosami płacze, łzy spływają po jej policzkach. Widać wzruszenie, emocje są silne, zgodnie z kontekstem odcinka 108 serialu "Panna młoda", gdzie Mukadder próbuje zabić Hancer, a Cihan prawie umiera. Więcej o losach bohaterów na Super Seriale.

Nowa telenowela zadebiutowała w ramówce stacji telewizyjnej TVP2 stosunkowo niedawno. Oryginalna premiera tego formatu w Turcji miała miejsce w 2024 roku. Polscy widzowie mogą śledzić tę historię od 20 stycznia 2026 roku. Zagraniczna produkcja zastąpiła w harmonogramie stacji telewizyjnej uwielbianą wcześniej "Miłość i nadzieję". Zapraszamy do zapoznania się z dokładnym opisem wydarzeń zaplanowanych na sto ósmy epizod tej wciągającej opowieści o wielkiej miłości.

Jak dobrze znasz najpopularniejsze tureckie seriale? Quiz dla prawdziwych fanów!
Pytanie 1 z 8
Jaki był największy sekret Melek z serialu "Elif"?
Tureckie seriale - QUIZ

Wydarzenia z 108. odcinka "Panny młodej". Emisja zaplanowana na 27 maja 2026 roku

Nadchodząca odsłona tureckiego hitu przyniesie widzom wiele silnych emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Kondycja fizyczna Cihana zacznie drastycznie słabnąć, co wywoła spory niepokój. Jednocześnie bezwzględna Mukadder postanowi pozbawić Hancer życia. Szczęśliwie w ostatniej chwili nadejdą pozytywne wieści ratujące napiętą sytuację. Tymczasem Beyza przejmie inicjatywę i zacznie ustalać zupełnie nowe zasady funkcjonowania w posiadłości.

PRZECZYTAJ TEŻ: Dziedzictwo, odcinek 929: Nana znajdzie narkotyki i zechce odejść od Poyraza. Wybuchnie awantura - ZDJĘCIA

Turecka telenowela "Panna młoda". Liczba odcinków i szacowana data polskiego finału

Omawiana produkcja należy do grona niezwykle rozbudowanych i czasochłonnych projektów telewizyjnych. Twórcy przygotowali do tej pory trzy pełne sezony składające się łącznie z trzystu dwudziestu pięciu epizodów. Pojedyncza odsłona w oryginalnej wersji trwa blisko dwie godziny. Polska stacja dzieli te długie bloki na krótsze fragmenty. Taki zabieg sprawia, że całkowita liczba części wyemitowanych w naszym kraju wzrośnie niemal podwójnie. Warto dodać, że nagrania w Turcji nie zostały jeszcze zakończone, przez co końcowa liczba odcinków pozostaje niewiadomą. Oznacza to wieloletnią telewizyjną podróż u boku Hancer oraz Cihana na rodzimych ekranach.

PRZECZYTAJ TEŻ: Złoty chłopak, odcinek 299: Rodzinny sekret zrujnuje życie klanu Korhanów? Abidin wyjdzie na tym najgorzej - ZDJĘCIA

Aktorzy grający w "Pannie młodej". Kto wciela się w główne postacie?

Kluczowe kreacje aktorskie w tym popularnym formacie stworzyli Talya Çelebi odgrywająca Hancer oraz Türkseve wcielający się w postać Cihana. Na ekranie towarzyszy im szerokie grono utalentowanych artystów drugoplanowych. Pełna lista zaangażowanych gwiazd prezentuje się następująco:

  • Cemila zagrał Can Tarakçı
  • w postać Mukadder Develioglu wcieliła się Betigül Ceylan
  • Gülsüm to rola Günnur Adıgüzel
  • Yoncę odgrywa Elif Çapkin
  • jako Derya występuje Ceren Yuksekkaya
  • Sinem jest kreowana przez Sidal Damar
  • Mine odgrywa Günes Ebrar Özgül
  • w Emira wciela się Türker Kantar
  • Beyzę portretuje Çisel Kuskan
  • Yasemin to postać grana przez Deryę Deniz Değirmenci
"Off Campus" - Ella Bright i Belmont Cameli o najbardziej wzruszającej scenie i starciu z fanami książek | Wywiady ESKA
Polska na ucho
Świnia - to brzmi dumnie
Polska na ucho
Mediateka.pl