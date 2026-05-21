Panna młoda, odcinek 108. Mukadder próbuje zabić Hancer, a Cihan prawie umiera

Nowa telenowela zadebiutowała w ramówce stacji telewizyjnej TVP2 stosunkowo niedawno. Oryginalna premiera tego formatu w Turcji miała miejsce w 2024 roku. Polscy widzowie mogą śledzić tę historię od 20 stycznia 2026 roku. Zagraniczna produkcja zastąpiła w harmonogramie stacji telewizyjnej uwielbianą wcześniej "Miłość i nadzieję". Zapraszamy do zapoznania się z dokładnym opisem wydarzeń zaplanowanych na sto ósmy epizod tej wciągającej opowieści o wielkiej miłości.

Jak dobrze znasz najpopularniejsze tureckie seriale? Quiz dla prawdziwych fanów! Pytanie 1 z 8 Jaki był największy sekret Melek z serialu "Elif"? że pozbawiła kogoś życia że została adoptowana że usunęła poprzednią ciążę że Elif to córka jej i Kenana Następne pytanie

Wydarzenia z 108. odcinka "Panny młodej". Emisja zaplanowana na 27 maja 2026 roku

Nadchodząca odsłona tureckiego hitu przyniesie widzom wiele silnych emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Kondycja fizyczna Cihana zacznie drastycznie słabnąć, co wywoła spory niepokój. Jednocześnie bezwzględna Mukadder postanowi pozbawić Hancer życia. Szczęśliwie w ostatniej chwili nadejdą pozytywne wieści ratujące napiętą sytuację. Tymczasem Beyza przejmie inicjatywę i zacznie ustalać zupełnie nowe zasady funkcjonowania w posiadłości.

PRZECZYTAJ TEŻ: Dziedzictwo, odcinek 929: Nana znajdzie narkotyki i zechce odejść od Poyraza. Wybuchnie awantura - ZDJĘCIA

Turecka telenowela "Panna młoda". Liczba odcinków i szacowana data polskiego finału

Omawiana produkcja należy do grona niezwykle rozbudowanych i czasochłonnych projektów telewizyjnych. Twórcy przygotowali do tej pory trzy pełne sezony składające się łącznie z trzystu dwudziestu pięciu epizodów. Pojedyncza odsłona w oryginalnej wersji trwa blisko dwie godziny. Polska stacja dzieli te długie bloki na krótsze fragmenty. Taki zabieg sprawia, że całkowita liczba części wyemitowanych w naszym kraju wzrośnie niemal podwójnie. Warto dodać, że nagrania w Turcji nie zostały jeszcze zakończone, przez co końcowa liczba odcinków pozostaje niewiadomą. Oznacza to wieloletnią telewizyjną podróż u boku Hancer oraz Cihana na rodzimych ekranach.

PRZECZYTAJ TEŻ: Złoty chłopak, odcinek 299: Rodzinny sekret zrujnuje życie klanu Korhanów? Abidin wyjdzie na tym najgorzej - ZDJĘCIA

Aktorzy grający w "Pannie młodej". Kto wciela się w główne postacie?

Kluczowe kreacje aktorskie w tym popularnym formacie stworzyli Talya Çelebi odgrywająca Hancer oraz Türkseve wcielający się w postać Cihana. Na ekranie towarzyszy im szerokie grono utalentowanych artystów drugoplanowych. Pełna lista zaangażowanych gwiazd prezentuje się następująco:

Cemila zagrał Can Tarakçı

w postać Mukadder Develioglu wcieliła się Betigül Ceylan

Gülsüm to rola Günnur Adıgüzel

Yoncę odgrywa Elif Çapkin

jako Derya występuje Ceren Yuksekkaya

Sinem jest kreowana przez Sidal Damar

Mine odgrywa Günes Ebrar Özgül

w Emira wciela się Türker Kantar

Beyzę portretuje Çisel Kuskan

Yasemin to postać grana przez Deryę Deniz Değirmenci

"Off Campus" - Ella Bright i Belmont Cameli o najbardziej wzruszającej scenie i starciu z fanami książek | Wywiady ESKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.