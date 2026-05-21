Panna młoda, odcinek 107. Mukadder straszy Hancer, a Beyza terroryzuje dom

Co się wydarzy w 107. odcinku "Panny młodej"? Emisja 27 maja 2026 w TVP2

Turecka produkcja "Panna młoda" to stosunkowo nowa pozycja w ramówce stacji TVP2. Serial zadebiutował w swoim rodzimym kraju w 2024 roku, natomiast polscy widzowie mogą go oglądać od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to zajął miejsce popularnego cyklu "Miłość i nadzieja". Zastanawiacie się, co tym razem spotka głównych bohaterów? W streszczeniu ujawniamy losy postaci w 107. odcinku.

PRZECZYTAJ TEŻ: Dziedzictwo, odcinek 933: Zazdrość zaślepia Sinana. Między przyjaciółmi dochodzi do rękoczynów - ZDJĘCIA

W 107. odsłonie tureckiej telenoweli Mukadder nie owija w bawełnę i wprost grozi Hancer. Z kolei Beyza nakrywa Gulsum na gorącym uczynku i zmusza ją do całkowitego posłuszeństwa. Dodatkowo Nusret postanawia zwolnić całą służbę pracującą w rezydencji, a Cemil rozpoczyna intensywne poszukiwania swojej siostry.

Sonda "Panna młoda" czy "Miłość i nadzieja" - który serial wolisz? "Panna młoda" "Miłość i nadzieja" Na ten moment trudno ocenić

Kto występuje w tureckim serialu "Panna młoda"? Pełna obsada produkcji

W głównych rolach w serialu występują Talya Çelebi jako Hançer oraz Türkseve wcielający się w postać Cihana. Kogo jeszcze można zobaczyć na ekranie?

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin

PRZECZYTAJ TEŻ: La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 400: Alonso zniszczył nikczemny plan Cruz. Markiza daje mu popalić - ZDJĘCIA

"Panna młoda" - kiedy finał w Polsce? Liczba odcinków tureckiej telenoweli

Omawiany serial zalicza się do najdłuższych tureckich telenoweli. Obecnie twórcy zrealizowali trzy sezony, co daje łącznie 325 odcinków. Warto jednak zaznaczyć, że oryginalne epizody trwają około dwóch godzin, dlatego w polskiej telewizji są one dzielone, co automatycznie niemal podwaja ich liczbę. Co więcej, serial nadal jest emitowany w Turcji, przez co ostateczna liczba odcinków nie jest jeszcze znana. Jedno jest pewne - polscy fani będą śledzić losy Hançer i Cihana przez kilka najbliższych lat, więc na zakończenie przyjdzie im długo poczekać.

"Półbrat" - rozmawiamy z gwiazdami nowego serialu twórcy "Reniferka" | Wywiady ESKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.