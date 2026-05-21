Panna młoda, odcinek 107. Mukadder straszy Hancer, a Beyza terroryzuje dom

Spis treści
Co się wydarzy w 107. odcinku "Panny młodej"? Emisja 27 maja 2026 w TVP2
Turecka produkcja "Panna młoda" to stosunkowo nowa pozycja w ramówce stacji TVP2. Serial zadebiutował w swoim rodzimym kraju w 2024 roku, natomiast polscy widzowie mogą go oglądać od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to zajął miejsce popularnego cyklu "Miłość i nadzieja". Zastanawiacie się, co tym razem spotka głównych bohaterów? W streszczeniu ujawniamy losy postaci w 107. odcinku.
PRZECZYTAJ TEŻ: Dziedzictwo, odcinek 933: Zazdrość zaślepia Sinana. Między przyjaciółmi dochodzi do rękoczynów - ZDJĘCIA
W 107. odsłonie tureckiej telenoweli Mukadder nie owija w bawełnę i wprost grozi Hancer. Z kolei Beyza nakrywa Gulsum na gorącym uczynku i zmusza ją do całkowitego posłuszeństwa. Dodatkowo Nusret postanawia zwolnić całą służbę pracującą w rezydencji, a Cemil rozpoczyna intensywne poszukiwania swojej siostry.
Kto występuje w tureckim serialu "Panna młoda"? Pełna obsada produkcji
W głównych rolach w serialu występują Talya Çelebi jako Hançer oraz Türkseve wcielający się w postać Cihana. Kogo jeszcze można zobaczyć na ekranie?
- Can Tarakçı jako Cemil
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
- Elif Çapkin jako Yonca
- Ceren Yuksekkaya jako Derya
- Sidal Damar jako Sinem
- Günes Ebrar Özgül jako Mine
- Türker Kantar jako Emir
- Çisel Kuskan jako Beyza
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin
PRZECZYTAJ TEŻ: La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 400: Alonso zniszczył nikczemny plan Cruz. Markiza daje mu popalić - ZDJĘCIA
"Panna młoda" - kiedy finał w Polsce? Liczba odcinków tureckiej telenoweli
Omawiany serial zalicza się do najdłuższych tureckich telenoweli. Obecnie twórcy zrealizowali trzy sezony, co daje łącznie 325 odcinków. Warto jednak zaznaczyć, że oryginalne epizody trwają około dwóch godzin, dlatego w polskiej telewizji są one dzielone, co automatycznie niemal podwaja ich liczbę. Co więcej, serial nadal jest emitowany w Turcji, przez co ostateczna liczba odcinków nie jest jeszcze znana. Jedno jest pewne - polscy fani będą śledzić losy Hançer i Cihana przez kilka najbliższych lat, więc na zakończenie przyjdzie im długo poczekać.