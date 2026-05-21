La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 400: Alonso zniszczył nikczemny plan Cruz. Markiza daje mu popalić

Joanna Dembek
2026-05-21 13:19

Służba w panice z powodu nieobliczalnej Jimeny, która znów zjawia się w kuchni. Na salonach Markiza Cruz wpada w furię, gdy Alonso próbuje swatać Margaritę, krzyżując jej plany. Jakie jeszcze niespodzianki przyniesie 400. odcinek "La Promesa - pałac tajemnic"? Emisja już w najbliższy czwartek.

W minionym, 399. epizodzie Vera usłyszała od Marii zarzuty o kradzież gotówki. Virtudes zignorowała problemy z oddychaniem, choć lekarz uznał je za skutek chemii. Ayal bez opamiętania zalecał się do Margarity, a Alonso nie mógł pogodzić się ze stratą syna.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 400

Niezrównoważona Jimena niespodziewanie wkracza do pałacowej kuchni. To wystarczy, by wywołać wśród służby prawdziwy popłoch. Pracownicy wciąż mają w pamięci jej próbę puszczenia pałacu z dymem i lękają się o swoje życie.

Tymczasem Markiza Cruz nie wytrzymuje i robi Alonsowi potężną awanturę. Kobieta ma za złe mężowi, że ten bezceremonialnie wtrąca się w życie Margarity i próbuje złączyć ją z hrabią de Ayala, co psuje jej misterne intrygi.

Jimena nie poddaje się i błaga Alonsa oraz Cruz o wstawiennictwo u Manuela. Ma nadzieję, że teściowie przekonają syna do ratowania ich małżeństwa.

Z kolei kapitan Lorenzo bezwzględnie realizuje swoje plany dotyczące dżemowego biznesu. Z kolei Salvador zaczyna wahać się w kwestii swojego pomysłu na próbny ślub z Marią Fernandez.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” jest emitowany od poniedziałku do piątku. Fani mogą śledzić losy bohaterów o 15:05 w TVP2. 400. odcinek zostanie nadany w czwartek, 28 maja 2026 roku. Wszyscy, którzy przegapią telewizyjną premierę, mogą obejrzeć epizod na platformie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Jana poznaje kolejne tajemnice rodu Lujan. Dziewczyna musi ukrywać swoje zamiary i lawirować w świecie pełnym kłamstw, manipulacji i napięć między służbą a arystokracją. Sprawę komplikuje rodzące się uczucie do Manuela. W pałacu La Promesa nic nie jest tym, czym się wydaje, a prawda bywa przerażająca.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
