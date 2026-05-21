W minionym, 399. epizodzie Vera usłyszała od Marii zarzuty o kradzież gotówki. Virtudes zignorowała problemy z oddychaniem, choć lekarz uznał je za skutek chemii. Ayal bez opamiętania zalecał się do Margarity, a Alonso nie mógł pogodzić się ze stratą syna.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 400

Niezrównoważona Jimena niespodziewanie wkracza do pałacowej kuchni. To wystarczy, by wywołać wśród służby prawdziwy popłoch. Pracownicy wciąż mają w pamięci jej próbę puszczenia pałacu z dymem i lękają się o swoje życie.

Tymczasem Markiza Cruz nie wytrzymuje i robi Alonsowi potężną awanturę. Kobieta ma za złe mężowi, że ten bezceremonialnie wtrąca się w życie Margarity i próbuje złączyć ją z hrabią de Ayala, co psuje jej misterne intrygi.

Jimena nie poddaje się i błaga Alonsa oraz Cruz o wstawiennictwo u Manuela. Ma nadzieję, że teściowie przekonają syna do ratowania ich małżeństwa.

Z kolei kapitan Lorenzo bezwzględnie realizuje swoje plany dotyczące dżemowego biznesu. Z kolei Salvador zaczyna wahać się w kwestii swojego pomysłu na próbny ślub z Marią Fernandez.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” jest emitowany od poniedziałku do piątku. Fani mogą śledzić losy bohaterów o 15:05 w TVP2. 400. odcinek zostanie nadany w czwartek, 28 maja 2026 roku. Wszyscy, którzy przegapią telewizyjną premierę, mogą obejrzeć epizod na platformie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Jana poznaje kolejne tajemnice rodu Lujan. Dziewczyna musi ukrywać swoje zamiary i lawirować w świecie pełnym kłamstw, manipulacji i napięć między służbą a arystokracją. Sprawę komplikuje rodzące się uczucie do Manuela. W pałacu La Promesa nic nie jest tym, czym się wydaje, a prawda bywa przerażająca.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)