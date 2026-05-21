W minionym, 399. epizodzie Vera usłyszała od Marii zarzuty o kradzież gotówki. Virtudes zignorowała problemy z oddychaniem, choć lekarz uznał je za skutek chemii. Ayal bez opamiętania zalecał się do Margarity, a Alonso nie mógł pogodzić się ze stratą syna.
„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 400
Niezrównoważona Jimena niespodziewanie wkracza do pałacowej kuchni. To wystarczy, by wywołać wśród służby prawdziwy popłoch. Pracownicy wciąż mają w pamięci jej próbę puszczenia pałacu z dymem i lękają się o swoje życie.
Tymczasem Markiza Cruz nie wytrzymuje i robi Alonsowi potężną awanturę. Kobieta ma za złe mężowi, że ten bezceremonialnie wtrąca się w życie Margarity i próbuje złączyć ją z hrabią de Ayala, co psuje jej misterne intrygi.
Jimena nie poddaje się i błaga Alonsa oraz Cruz o wstawiennictwo u Manuela. Ma nadzieję, że teściowie przekonają syna do ratowania ich małżeństwa.
Z kolei kapitan Lorenzo bezwzględnie realizuje swoje plany dotyczące dżemowego biznesu. Z kolei Salvador zaczyna wahać się w kwestii swojego pomysłu na próbny ślub z Marią Fernandez.
„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial „La promesa – pałac tajemnic” jest emitowany od poniedziałku do piątku. Fani mogą śledzić losy bohaterów o 15:05 w TVP2. 400. odcinek zostanie nadany w czwartek, 28 maja 2026 roku. Wszyscy, którzy przegapią telewizyjną premierę, mogą obejrzeć epizod na platformie TVP VOD.
"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
Jana poznaje kolejne tajemnice rodu Lujan. Dziewczyna musi ukrywać swoje zamiary i lawirować w świecie pełnym kłamstw, manipulacji i napięć między służbą a arystokracją. Sprawę komplikuje rodzące się uczucie do Manuela. W pałacu La Promesa nic nie jest tym, czym się wydaje, a prawda bywa przerażająca.
W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)