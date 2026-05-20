Co działo się w 293. odcinku "Złotego chłopaka"?

W poprzednim epizodzie bliscy Seyran odkryli, że kobieta zmaga się z poważnymi trudnościami z zajściem w ciążę. W efekcie Kazim stanowczo zabronił jej poddania się ryzykownemu leczeniu. Z kolei Abidin i Ferit rozpoczęli poszukiwania Naciego, a Kazim dał się wciągnąć w groźną intrygę.

Złoty chłopak - odcinek 294: Ferit w potrzasku i tajemnica matki Abidina

Podążający śladem Naciego Ferit wpada w przygotowaną przez wrogów pułapkę. Życie ratuje mu błyskawiczna interwencja wysłanników Halisa, dzięki którym udaje się uniknąć tragedii. Jednocześnie na światło dzienne wychodzą szokujące informacje dotyczące matki Abidina. Okazuje się, że to ona stała za zuchwałą kradzieżą drogocennych kamieni. Kobieta bezlitośnie manipuluje swoim synem, próbując wykorzystać jego pretensje do rodziny, by z jego pomocą zadać ostateczny cios Korhanom.

Seyran postanawia zignorować zakaz ojca i obawy męża. Młoda kobieta w ścisłej tajemnicy zaczyna ryzykowną terapię medyczną, wierząc, że upragnione macierzyństwo jest warte najwyższej ceny. W rezydencji stara się zachowywać naturalnie, choć sytuacja jest niezwykle napięta. Atmosferę dodatkowo zagęszcza konflikt między Abidinem a resztą rodziny, wywołany ujawnieniem prawdziwych intencji jego matki.

Kiedy emisja 294. odcinka serialu "Złoty chłopak" w TVP1?

Turecką telenowelę "Złoty chłopak" można śledzić na kanale TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Emisja 294. odcinka, pełnego dramatycznych zwrotów akcji, zaplanowana jest na środę, 20 maja 2026 roku. Codzienne odcinki pozwalają widzom na bieżąco obserwować zmagania Ferita, Seyran i innych bohaterów produkcji.

Kto gra w serialu "Złoty chłopak"? Obsada

W obsadzie tureckiej produkcji znaleźli się:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet

