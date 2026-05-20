W ostatnich odcinkach widzieliśmy, jak dochodzenie w sprawie zwłok odkrytych w lesie nabrało rozpędu. W 929. epizodzie służby oficjalnie rozpoczęły śledztwo dotyczące zamordowanej kobiety, podczas gdy Derya usilnie starała się zataić fakt, że zmarłą jest jej siostra, Leyla. Następnie, w odcinku 930, zdesperowana prokuratorka zaczęła obmyślać plan sfałszowania wyników testów DNA, by zatrzeć dowody. Z kolei epizod 931 pokazał, jak Derya aktywnie utrudniała pracę śledczym, starając się za wszelką cenę zapobiec odkryciu tożsamości ofiary.

Streszczenie 932. odcinka serialu "Dziedzictwo"

Derya wpada w panikę, gdy nagle dociera do niej, że w noc zabójstwa siostry zgubiła swój łańcuszek w zagajniku. Prokuratorka ma świadomość, że odnalezienie tej biżuterii przez śledczych doprowadzi do ujawnienia wszystkich jej tajemnic. Kiedy ponownie odwiedza miejsce zbrodni w towarzystwie Ferita i Ayse, udaje jej się niepostrzeżenie odszukać i podnieść zgubiony przedmiot.

Jednak to zachowanie nie uchodzi uwadze czujnej Ayse. Bystra policjantka natychmiast zaczyna analizować sytuację i dochodzi do wniosku, że reakcje Deryi są wysoce podejrzane. Jej zdaniem, tak nerwowe zachowanie w lesie może świadczyć jedynie o powiązaniach z morderstwem. W związku z tym, Ayse wprost dzieli się swoimi przypuszczeniami, że prokuratorka może mieć związek z tą zbrodnią.

Ferit z kolei kategorycznie odrzuca takie oskarżenia. Nie mieści mu się w głowie, by ich znajoma była zdolna do tak okrutnego czynu. Pomiędzy partnerami dochodzi do ostrej wymiany zdań, gdyż Ayse twardo obstaje przy swojej intuicji, podczas gdy Ferit uważa zarzuty kierowane pod adresem Deryi za całkowicie bezpodstawne i krzywdzące.

Gdzie i o której oglądać serial "Dziedzictwo"?

Turecką telenowelę "Dziedzictwo" można śledzić od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Premiera najnowszego, 932. odcinka zaplanowana jest na czwartek, 28 maja 2026 roku. Widzowie, którzy przegapią telewizyjną emisję, mają możliwość nadrobienia zaległości dzięki platformie TVP VOD, gdzie udostępniane są wszystkie dotychczasowe oraz aktualne odcinki.

Obsada i fabuła serialu "Dziedzictwo"

Kevser i Seher to córki Yusufa. Choć ich rodzina nie opływa w luksusy, żyją w zgodzie i szczęściu. Losy sióstr rozdzielają się w momencie, gdy Kevser wychodzi za mąż za zamożnego członka rodu Kyrymly. Kobieta wydaje na świat syna, któremu nadaje imię na cześć swojego ojca. Z czasem Kevser zostaje wdową, a na domiar złego zapada na poważną chorobę. W ostatnich chwilach życia błaga Seher, by ta zaopiekowała się jej pięcioletnim synkiem. Niedługo potem Kevser umiera. Wówczas mały Yusuf trafia pod skrzydła bezdusznego i chłodnego Yamana. Od tej chwili Seher będzie robić wszystko, by odzyskać chłopca.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (wcielający się w Yamana)

Sıla Türkoğlu (jako Seher)

Berat Rüzgar Özkan (grający Yusufa)

Gülderen Güler (w roli Kiraz)

Melih Özkaya (jako Ali)

Tolga Pancaroglu (jako Ziya)

İpek Arkan (wcielająca się w Duygu)

Seda Dadaşova (jako Yasemin, siostra Duygu)