Na dobre i na złe, odcinek 995: Jakub przeżyje upadek ze schodów, ale nie daruje tego Marii. Niespodziewany ruch Begera w finale sezonu - ZDJĘCIA

Finał sezonu "Na dobre i na złe" odcinek 995 ostatni przed wakacjami - środa, 27.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Koniec sezonu "Na dobre i na złe" upłynie pod znakiem walki o ukaranie Jakuba Dobrego, który zgwałcił Marię Malewicz, a po upadku ze schodów będzie chciał wrobić swoją ofiarę w próbę zabójstwa. Mimo że nie będzie żadnych dowód na to,że Maria celowo zepchnęła go ze schodów. Potwór szybko dojdzie do siebie i od razu zacznie kombinować, jak dzięki tej tragedii odwrócić sprawę gwałtu na swoją korzyść. Zadrwił już z Marii, że przecież żadnego gwałtu nie było i nadal będzie się wypierał tego, że ją skrzywdził.

Beger stanie po stronie Marii w finale sezonu "Na dobre i na złe"

W ostatnim 995 odcinku "Na dobre i na złe" Maria zacznie się bać, że Dobry ją oskarży, ale po stronie lekarki nagle stanie Beger. Dyrektor szpitala wróci do Leśnej Góry z krótkiego pobytu w klasztorze i na wieść o tym, co się stało, postawi sprawę jasno. - Nie chcę robić śledztwa, traktuję to jako nieszczęśliwy wypadek! Szpital ma na tę okoliczność ubezpieczenie…

- A co, jeśli Dobry zgłosi to na policję?

- To będzie miał problem, bo na antresoli nie ma kamer…

Jakub w ostatnim 995 odcinku "Na dobre i na złe" będzie chciał zrobić z Marii wariatkę

W ten sposób w finale sezonu "Na dobre i na złe" Beger spróbuje sprawę upadku Jakuba wyciszyć. Jednak Dobry zaprotestuje, rzucając w stronę Marii podłe oskarżenia! A przecież to ona była jego ofiarą. Mało tego, nagada Begerowi bzdur na temat byłej ukochanej, którą zgwałcił, a teraz będzie chciał z niej zrobić wariatkę.

- To był zamach! Na moje życie, godność…

- Pokłóciliście się, sprawy wymknęły się spod kontroli... To się zdarza.

- Odrzuciłem ją i proszę! Łazi za mną, dzwoni, porysowała mi samochód, a teraz zrzuciła mnie ze schodów!

- Załatwmy to na spokojnie, dobrze? Ubezpieczalnia na pewno zgodzi się na spore odszkodowanie - zakończy temat Maks.

- Chcesz to zamieść pod dywan? - Jakub nie przyjmie tego do wiadomości.

Żona Jakuba na koniec sezonu "Na dobre i na złe" oskarży Marię, że dręczy Dobrego

Niespodziewany ruch Begera na koniec sezonu "Na dobre i na złe" w 995 odcinku spotka się jednak z natychmiastową reakcją żony Jakuba! Dorota Dobra (w tej roli Joanna Kuberska) zjawi się w szpitalu w Leśnej Górze z prawnikiem, Maciejem Murawski (Sebastian Cybulski), gotowa na wszystko, by uniknąć skandalu i Marię uciszyć. Żona gwałciciela będzie chciała walczyć o dobre imię Jakuba jak lwica.

- Przestań dręczyć mojego męża! - zaatakuje zgwałconą lekarkę, kiedy spotkają się w szpitalu.

- Żyjesz z nim, wiesz, co to za facet i stoisz po jego stronie? - Maria nie będzie w stanie pojąć, jak żona Jakuba może tak postępować.

Niestety w ostatnim 995 odcinku "Na dobre i na złe" nie wyjaśni się, czy Jakub poniesie karę za to, co zrobił Marii.

