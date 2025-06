Na dobre i na złe. Ślub Blanki i Radwana! Ogłosi, że ukochana zgodziła się zostać jego żoną!

Udawany związek Blanki i Radwana z "Na dobre i na złe" wymknie się spod kontroli

Już w minionych odcinkach "Na dobre i na złe" Krzysztof balansował na granicy, udając biologicznego ojca dziecka przyjaciółki. To niebezpieczny Mario (Marcin Korcz) miał myśleć, że nowonarodzona Ninka (Rita Sobocińska) nie jest jego dzieckiem. Ukrywający się przed światem bandyta wie jednak swoje i już w końcówce minionego sezonu "Na dobre i na złe" węszył i dociekał prawdy.

Mało tego, w kolejnych odcinkach "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej również nie odpuści. Krzysztof kolejny raz potwierdzi, że to on tworzy z Blanką rodzinę, a Nina to jego dziecko.

Ślub Blanki i Radwana w "Na dobre i na złe" po wakacjach

Krzysztof pójdzie na całość i chyba przesadzi. Jak podaje portal światseriali.interia.pl, ogłosi ślub z Blanką! Radwan powie Mario o tym, że lekarka zgodziła się za niego wyjść. Oczywiście sama zainteresowana nie będzie miała pojęcia o takich planach. Związek z Krzysztofem i pomieszkiwanie z Ninką w jego domu zostało wymyślone po to, by uwiarygodnić wersję na temat ojcostwa.

Jak widać, ginekolog chyba trochę za mocno wczuje się w rolę, ponieważ nagada bzdur o ślubie, bez konsultacji z Blanką. Kiedy rzuci to przy kobiecie, spotka się z niemałym szokiem.

- Co robisz? - cytuje portal światseriali.interia.pl słowa Blanki. - Nie, nic. Odsłuchuję jakieś wiadomości... - wymijająco uzna Blanka. - Powiedziałem Mario, że się pobieramy - rzuci szokującą informację Radwan. - Co? - Blanka nie ukryje, że jest mocno zdziwiona obrotem spraw. - Powiedziałem mu, że zgodziłaś się zostać moja żoną - doprecyzuje Radwan.

Blanka z Radwanem razem w nowym sezonie "Na dobre i na złe"?

Co Blanka powie na rewelacje z wymyślonym ślubem? Krzysztof posunie się za daleko? Cała sytuacja z ojcostwem i pseudo związkiem sprawi, że Blanka straci grunt pod nogami. Jeszcze nie wiadomo, co zrobi.

Koniec Na dobre i na złe. Ostatnie chwile Blanki z córką. Nigdy nie pozwoli, by Mario skrzywdził Ninę