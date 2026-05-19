Panna młoda, odcinek 111. Cihan i Hancer zadziwiają domowników. Beyza w tarapatach

Turecka produkcja "Panna młoda" zadebiutowała niedawno na antenie telewizyjnej Dwójki. W ojczyźnie serial miał swoją premierę w 2024 roku, a polscy widzowie mogą go śledzić od 20 stycznia 2026, kiedy to zajął miejsce popularnej "Miłości i nadziei". Co przyniosą kolejne losy postaci? Przedstawiamy streszczenie nadchodzącego, 111. odcinka.
"Panna młoda" - co czeka widzów w 111. odcinku (emisja 1 czerwca 2026)?
W 111. odsłonie "Panny młodej" Cihan uświadamia sobie, że to właśnie Beyza doradziła Hancer w kwestii pistoletu. Z kolei Ertugrul stara się załagodzić konflikt między Cihanem a jego żoną. Tymczasem Derya zwraca się do Ertugrula z błaganiem o wstawiennictwo u Cemila. Pojawienie się Cihana i Hancer w rezydencji wywołuje wielkie zaskoczenie wśród obecnych.
Ile odcinków ma turecka produkcja "Panna młoda"?
"Panna młoda" zalicza się do grona niezwykle rozbudowanych tureckich telenowel. Do tej pory zrealizowano trzy sezony, zamykające się w imponującej liczbie 325 odcinków. Z uwagi na fakt, że jeden epizod w Turcji trwa około 120 minut, na polskim rynku zostaną one odpowiednio skrócone, co sprawi, że ich ilość znacząco wzrośnie. Należy również zaznaczyć, że w kraju nad Bosforem wciąż powstają nowe odcinki, więc ostateczna długość całej opowieści nie jest jeszcze znana. Jedno jest pewne - polska publiczność spędzi z Hançer i Cihanem co najmniej kilka najbliższych lat.
Kto gra główne role w serialu "Panna młoda"?
Na ekranie w kluczowych postaciach błyszczą Talya Çelebi, która wciela się w Hançer, oraz Türkseve, grający Cihana. Kogo jeszcze można zobaczyć w obsadzie "Panny młodej"?
- Can Tarakçı jako Cemil,
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
- Elif Çapkin jako Yonca,
- Ceren Yuksekkaya jako Derya,
- Sidal Damar jako Sinem,
- Günes Ebrar Özgül jako Mine,
- Türker Kantar jako Emir,
- Çisel Kuskan jako Beyza,
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.