M jak miłość. Artur odejdzie od Marysi w następnym sezonie? Nakręcono piękne sceny z Joanną do 1937 odcinka - ZDJĘCIA

Czy Artur zostawi Marysię dla Joanny w "M jak miłość" po wakacjach?

Rozstanie Marysi i Artura w kolejnym sezonie "M jak miłość" nie jest co prawda jeszcze przesądzone, ale doniesienia z planu kręconych właśnie premierowych odcinków, które będą emitowane w TVP dopiero jesienią, niestety zapowiadają ciąg dalszy kłopotów! A winna temu będzie oczywiście Joanna Dobrzańska, w której Rogowski zakochał się od pierwszego wejrzenia.

Choć długo będzie walczył z miłością do młodszej lekarki, to w finale sezonu "M jak miłość", czyli w 1936 odcinku da się ponieść zakazanemu uczuciu. Artur zdradzi Marysię z Joanną, ale jednocześnie przyzna, że nie chce skrzywdzić żony. Bo przecież już raz, wiele lat temu, Rogowski nawiązał romans, który wpędził Marysię w depresję i doprowadził do rozwodu. Czy historia się powtórzy?

W "Kulisach serialu M jak miłość" Robert Moskwa zapowiada, że zdrada Artura skończy się fatalnie nie tylko dla niego, ale także dla Marysi i Joanny.

- Tutaj jest jak w greckiej tragedii. Finał zawsze jest dramatyczny i przede wszystkim nieunikniony - ujawnia aktor grający Rogowskiego.

Kulisy 1937 odcinka "M jak miłość" po wakacjach. Artur wybierze Joannę, a nie Marysię?

Na planie następnego sezonu "M jak miłość" nagrano już nie tylko 1937 odcinek, który będzie pierwszym po przerwie wakacyjnej i zostanie wyemitowany na początku września, ale także kolejne, które rozstrzygną o przyszłości Rogowskich, rozwodzie Marysi i Artura. Bo raczej nie ma szans na to, żeby Marysia wybaczyła mężowi zdradę. Szczególnie, że Artur zakochał się w Joannie z wzajemnością.

Robert Moskwa w relacji zza kulis "M jak miłość" pokazał tylko fragment sceny, którą nakręcił na początku maja z Dominiką Sakowicz w sadzie Mostowiaków. I dodał do niej wymowny opis - "Po całym dniu zdjęć. Zaraz północ. Staję się refleksyjny..:) @dominikasakowicz dziękuję :)

- Dziękuję za dzisiaj! 🙏🏼🧡 - odpisała aktorka wcielająca się w Joannę.

Co się wydarzy po zdradzie Artura w następny sezonie "M jak miłość"?

W krótkim filmiku do obserwujących serialowy Artur z "M jak miłość" uchylił rąbka tajemnicy, co się wtedy wydarzy między nim i Joanną już po zdradzie.

- Późna noc. My jeszcze na planie. Kocham ten zawód, wiecie? Naprawdę dumy jest z siebie, że zdawałem do szkoły teatralnej cztery razy. Każdy taki dzień jak dzisiaj tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że ta wytrwałość się opłaciła. Piękne sceny dzisiaj nagraliśmy... Naprawdę