Koniec M jak miłość. To ona spróbuje zabić Natalkę w finale sezonu. Psychopatka Daria ruszy z bronią - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1936 ostatni przed wakacjami - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W finałowym odcinku sezonu "M jak miłość" pojawi się Daria. Nieustępliwa i niebezpieczna była ukochana dyrektora najpierw da o sobie znać, niszcząc Lipińskiemu samochód. Kiedy Mikołaj na własne oczy zobaczy, że to Daria jest sprawczynią demolki, mina ostro mu zrzednie. Zazwyczaj pogodny mężczyzna wręcz wystraszy się tego, co ma nastąpić. Słusznie wyczuje wielkie problemy...

Daria z bronią pod domem Lipińskiego w 1936 odcinku "M jak miłość"

Relacja Natalki i Mikołaja nadal będzie się zacieśniać. Lipiński zaprosi Mostowiaczkę do siebie, ale nie przewidzi, że spotkania rozpocznie się od przerażającej tragedii.

Natalia z jednej strony podchodzi do Mikołaja z czystą kartą, a z drugiej to, że jest Daria zaangażowana sprawia, że sprawa robi się bardziej skomplikowana, bardziej poważna - komentuje Dominika Suchecka w "Kulisach M jak miłość".

Natalka obezwładni Darię z bronią, ale padnie strzał w finale "M jak miłość"!

Kiedy Natalka dotrze pod dom Mikołaja, zobaczy zbliżającą się do drzwi postać. Szybko zauważy, że to Daria, która trzyma w ręku broń. Będzie jasne, że kobieta skrada się do domu dyrektora, by wyrządzić mu krzywdę. Za co tak bardzo go nienawidzi?

Natalka w ostatnim, 1936 odcinku "M jak miłość" rzuci się na rywalkę, obezwładniając ją. Jednak nie ma co się cieszyć, ponieważ między kobietami dojdzie do ostrej szarpaniny.

- Obezwładniłam uzbrojoną napastniczkę. Pilnie potrzebuję wsparcia! - krzyknie policjantka do telefonu.

Kiedy Lipiński wychyli się zza drzwi, zobaczy dramatyczną scenę walki. Mało tego, w finale sezonu "M jak miłość" padnie strzał z pistoletu i nie wiadomo, która z kobiet wyjdzie z tego starcia zwycięsko.