M jak miłość. Joanna zostanie w przychodni Rogowskich w nowym sezonie! Zakochany Artur już nie pozwoli jej odejść - ZDJĘCIA

Joanna wróci do przychodni Rogowskich w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Joanna nie odejdzie z przychodni! I choć Dobrzańska złoży swoje wypowiedzenie z pracy na ręce Rogowskiego, gdy przestanie już sobie radzić ze sowimi uczuciami do szefa i uzna, że nie mogą dłużej pracować. Tym bardziej, że i tak nie będzie w stanie posunąć się dalej w ich relacji, gdyż będzie czuć presję otoczenia, a przede wszystkim obecność Marysi, wobec której będzie mieć wyrzuty sumienia i stąd postanowi odejść.

Tyle tylko, że w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Artur jej na to nie pozwoli! Szczególnie, że także podzieli uczucia kardiolożki i już nie będzie w stanie ich dłużej ukrywać. Rogowski w końcu wyzna Joannie, co do niej czuje, a także w końcu zacznie ja całować na oczach swojej córki Agnes (Amanda Mincewicz), co tylko skomplikuje sprawę jej odejścia! Do tego stopnia, że Dobrzańska jednak zostanie i to nie tylko w przychodni, ale i życiu swojego szefa!

Dobrzańska wciąż będzie pracować z Rogowskim w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Dominika Sakowicz pochwaliła się na swoim Instagramie zdjęciami z planu do nowego sezonu "M jak miłość" po wakacjach. Na jednym z nich widać jej bohaterkę Joannę z lekarskim kitlu w przychodni Rogowskich, co będzie równoznaczne z tym, że Dobrzańska jednak z niej nie odejdzie! Tym bardziej, że już jakiś czas temu aktorka także chwaliła się wspólnymi ujęciami z serialowym Arturem z placówki medycznej w Lipnicy.

A teraz zrobiła to ponownie, w związku z czym tylko utwierdziła w tym, że w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Joanna jednak zostanie w przychodni Rogowskich, a tym samym i życiu Artura. Tyle tylko, że to prywatne nie będzie układać im się najlepiej, gdy zdrada najpewniej w końcu wyjdzie na jaw. Zwłaszcza, że jej świadkiem będzie Agnes, która najpewniej w tej sytuacji już nie będzie milczeć przed Marysią!

Joanna nie zniknie z życia Artura w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

Szczególnie, że aktorka pochwaliła się jeszcze innymi ujęciami z planu do nowego sezonu "M jak miłość" po wakacjach, na których widać, jak zapłakana wybiega z rodzinnego domu Mostowiaków, zapewne po konfrontacji z Marysią i jej bliskimi. Tym bardziej, że umoralniony już przez Barbarę (Teresa Lipowska) Artur nie zostawi żony i rodziny dla kochanki.

Mimo iż w w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Joanna jeszcze będzie o niego walczyć po wyznaniu jej przez niego miłości i ich pocałunkach. Do tego stopnia, że jednak nie zniknie i zostanie w jego życiu zawodowym, jak i prywatnym! Ale czy po tym wszystkim jeszcze na długo? O tym przekonamy się już po wakacjach!

