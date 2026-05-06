M jak miłość, odcinek 1936: Agnes nakryje Artura na zdradzie z Joanną! Zacznie śledzić zakłamanego ojca - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1936 - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1936 odcinku "M jak miłość" Agnes zacznie kontrolować własnego ojca! Rotke już przestanie wierzyć Rogowskiemu, który już tak napalił się na Joannę, że za plecami wszystkich zarezerwował dla nich nawet wspólny pokój w Krakowie. I mimo iż do podróży finalnie nie doszło, bo po dowiedzeniu się prawdy wraz z Judytą (Paulina Chruściel) do tego nie dopuściły, a nawet nie powiedziały prawdy Marysi, to jednak lekarka zda sobie sprawę, że to nie będzie koniec.

I wcale się nie pomyli, bo miłosna historia Joanny i Artura w 1936 odcinku "M jak miłość" będzie miała ciąg dalszy! Zdradzamy, że zakochana Dobrzańska już przestanie radzić sobie ze swoimi uczuciami i postanowi odejść z przychodni, aby zakończyć swój wątek z Rogowskim. Tym bardziej, że obecność Marysi będzie ją skutecznie blokować. Ale oczywiście internista na to nie pozwoli! Zwłaszcza, że ona i jemu nie będzie obojętna!

Agnes zobaczy, jak Artur zdradza Marysię z Joanną w 1936 odcinku "M jak miłość"!

W 1936 odcinku "M jak miłość" Artur nie pogodzi się z decyzją Joanny o odejściu z przychodni i zamknięciu ich wspólnego rozdziału. Szczególnie, że tak jak ona już zdąży się w niej zakochać i nie będzie miał zamiaru z tego rezygnować. Do tego stopnia, że wieczorem zjawi się przed domem Dobrzańskiej, wyzna jej miłość, a nawet zacznie ją całować i to na oczach córki!

Zdradzamy, że w 1936 odcinku "M jak miłość" Agnes postanowi ruszyć śladem swojemu zakłamanego i napalonego na Joannę ojca. I słusznie, bo Rogowski faktycznie uda się przed dom Dobrzańskiej, gdzie Rotke stanie się świadkiem szokującej sceny! Córka Artura na własne oczy zobaczy w końcu zdradę Marysi i aż nie będzie mogła w to uwierzyć. Zwłaszcza, że robiła wszystko, aby do tego nie dopuścić, ale ostatecznie nie zdoła tego powstrzymać.

Rotke powie Rogowskiej o zdradzie jej męża w 1936 odcinku "M jak miłość"?

Jak w sytuacji zdrady Artura w 1936 odcinku "M jak miłość" zachowa się Agens? Czy powie Marysi, że jej mąż dopuścił się niewierności z Joanną? A może dalej będzie kryć ojca przed macochą, mimo tego, że Rogowski już naprawde przekroczy wszelkie granice?

Wiele wskazuje na to, że w 1936 odcinku "M jak miłość" Rotke już przestanie solidaryzować się z Rogowskim po jego zdradzie żony. Tym bardziej, że po tym, jak była świadkiem wyznania miłości przez Artura Joannie i ich pocałunkach, wróci z powrotem do rodzinnego domu Mostowiaków, gdzie natknie się na zatroskaną Marysię. I bardzo możliwe, że powie jej prawdę, bo Rogowska zaleje się łzami...

