M jak miłość, odcinek 1934: Paweł i Agnes spędzą razem noc! To wyznanie wszystko między nimi zmieni - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-05-01 9:40

W 1934 odcinku "M jak miłość" Paweł (Rafał Mroczek) i Agnes (Amanda Mincewicz) spędzą ze sobą pierwszą wspólną noc! Córka Artura (Robert Moskwa) zjawi się w warszawskim mieszkaniu chorego Zduńskiego, gdzie czule zajmie się Antosiem (Mikołaj Jankowski). Tym bardziej, gdy zobaczy, że wciąż nie może on dojść do siebie po stracie ukochanej Franki (Dominika Kachlik). Jednak jej obecność, ciepło i troska w 1934 odcinku "M jak miłość" zdziałają cuda, bo wdowiec w końcu się przełamie i obejrzy kolejne filmiki, które nagrała mu przed śmiercią żona. A to, co na nich usłyszą, tak poruszy Agnes, że zdecyduje się na wyjątkowe wyznanie. To zbliży ich do siebie jak nigdy wcześniej. Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

Paweł (Rafał Mroczek) i Agnes (Amanda Mincewicz) z serialu M jak miłość siedzą razem na kanapie; kobieta opiera głowę na ramieniu mężczyzny, spoglądając w górę, a on patrzy w dół. Ta intymna scena może wskazywać na rodzące się uczucie, o czym więcej przeczytasz na Super Seriale.
M jak miłość odc. 1930. Paweł (Rafał Mroczek) M jak miłość odc. 1930. Paweł (Rafał Mroczek), Antoś (Mikołaj Jankowski), Agnes (Amanda Mincewicz) M jak miłość odc. 1930. Paweł (Rafał Mroczek), Antoś (Mikołaj Jankowski), Agnes (Amanda Mincewicz) M jak miłość odc. 1930. Paweł (Rafał Mroczek), Antoś (Mikołaj Jankowski), Agnes (Amanda Mincewicz)
"M jak miłość" odcinek 1934 - poniedziałek, 18.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1934 odcinku „M jak miłość” Agnes przyjedzie do Warszawy, gdzie po Świętach Bożego Narodzenia wrócą już Paweł z Antosiem. Jednak szybko przyda im się pomoc, bo tuż po Nowym Roku Zduńskiego dopadnie choroba, przez co nie będzie w stanie w pełni zajmować synkiem. Ale na szczęście będzie mógł liczyć na pomoc swojej przyrodniej siostry, która prędko do ich zawita.

W 1934 odcinku „M jak miłość” Rotke zajmie się nie tylko Antosiem, ale jak podaje swiatseriali.interia.pl także i przeziębionym Zduńskim. Przyrodnia siostra poświęci mu naprawdę dużo ciepła i troski. Tym bardziej, gdy zauważy, że przyszywany brat wciąż nie może odnaleźć się po powrocie do swojego mieszkania i dawnego życia, ale już bez Franki.

Agnes weprze Pawła w 1934 odcinku „M jak miłość”!

Obecność i pomoc Agnes w 1934 odcinku „M jak miłość” będą dla Pawła tak mocno odczuwalne, że przy jej wsparciu w końcu zdecyduje się obejrzeć kolejne filmiki, jakie nagrała dla niego ukochana żona tuż przed swoją śmiercią. Szczególnie, że cudem uda mu się je odzyskać tuż po tym, jak w przypływie złości zniszczył tablet, na którym Franka mu je zapisała.

- Franka nagrała te filmiki w szpitalu... Dopiero dziś udało mi się je odzyskać. Wcześniej myślałem, że to niemożliwe... A tak naprawdę chyba po prostu nie byłem w stanie ich obejrzeć... To za bardzo bolało - wyzna jej Paweł.

W tym momencie w 1934 odcinku „M jak miłość” Agnes nie przestanie wspierać Pawła, a jej słowa sprawią, że na jego twarzy pojawi się nawet lekki, ale jeszcze wciąż bardzo smutny uśmiech.

- Trafiła ci się taka niesamowita, prawdziwa miłość... - powie poruszona Agnes, na co Paweł twierdząco pokiwa głową, po czym wspólnie przystąpią do oglądania.

Rotke wyzna Zduńskiemu, że tylko jego syna pokochała prawdziwą miłością w 1934 odcinku „M jak miłość”!

Tuż po obejrzeniu filmików od Franki w 1934 odcinku „M jak miłość” rozmowa rodzeństwa przybierze nieoczekiwany obrót. Wszystko przez to, że jej słowa rozczulą i samą Agnes i pozwolą dojść jej do pewnych wniosków i we własnych doświadczeniach.

- Franka miała rację... To jest więcej niż niektórzy dostają przez całe życie. Ja nigdy nie... - zacznie Rotke, ale nagle urwie swoja wypowiedź.

Jednak w 1934 odcinku „M jak miłość” Paweł nie odpuści i pociągnie Agnes za język, w związku z czym Rotke zdecyduje się w końcu na szczere wyznanie pod kątem Antosia, które zmieni między nimi wszystko. A co więcej, zbliży ich do siebie jak nigdy wcześniej!

- Nigdy? Nikogo...? - spyta zaskoczony Zduński.

- Nie, tak naprawdę to nie... Tylko Antosia... Gdy pierwszy raz wzięłam go na ręce, poczułam, że to właśnie musi być... prawdziwa miłość... Tak strasznie go kocham, wiesz? - wyzna mu Agnes, czym ogromnie poruszy Pawła. Do tego stopnia, że aż zbraknie mu słów, bo nawet nie będzie wiedział, co powiedzieć. I w tej sytuacji przejdzie do czynów i mocno chwyci Rotke za rękę.

Agnes i Paweł wspólnie wychowają Antosia w kolejnych odcinkach "M jak miłość"?

Czy wówczas w 1934 odcinku „M jak miłość” między nimi coś się narodzi? Szczególnie, że obecność Agnes u Pawła znacząco się wydłuży, bo jego przybrana siostra zostanie u nich na noc! Czy zatem przyszywane rodzeństwo zwiąże się ze sobą i wspólnie wychowa Antosia, którego Rotke już zdąży pokochać jak własnego syna, jedyną prawdziwą miłością? Czy tą samą obdarzy Zduńskiego, a on ją? Czy Paweł i Agnes będą razem? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach "M jak miłość"!

M jak miłość, odcinek 1934: Paweł i Agnes spędzą razem noc! To wyznanie zmieni między nimi wszystko - ZDJĘCIA
M jak miłość. Paweł dzięki Agnes i całej rodzinie zacznie nowe życie bez Franki

M jak miłość, odcinek 1930: Przełomowa rozmowa Pawła z Judytą! Doradzi mu, co z…