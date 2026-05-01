M jak miłość, odcinek 1934: Paweł i Agnes spędzą razem noc! To wyznanie wszystko między nimi zmieni - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1934 - poniedziałek, 18.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1934 odcinku „M jak miłość” Agnes przyjedzie do Warszawy, gdzie po Świętach Bożego Narodzenia wrócą już Paweł z Antosiem. Jednak szybko przyda im się pomoc, bo tuż po Nowym Roku Zduńskiego dopadnie choroba, przez co nie będzie w stanie w pełni zajmować synkiem. Ale na szczęście będzie mógł liczyć na pomoc swojej przyrodniej siostry, która prędko do ich zawita.

W 1934 odcinku „M jak miłość” Rotke zajmie się nie tylko Antosiem, ale jak podaje swiatseriali.interia.pl także i przeziębionym Zduńskim. Przyrodnia siostra poświęci mu naprawdę dużo ciepła i troski. Tym bardziej, gdy zauważy, że przyszywany brat wciąż nie może odnaleźć się po powrocie do swojego mieszkania i dawnego życia, ale już bez Franki.

Agnes weprze Pawła w 1934 odcinku „M jak miłość”!

Obecność i pomoc Agnes w 1934 odcinku „M jak miłość” będą dla Pawła tak mocno odczuwalne, że przy jej wsparciu w końcu zdecyduje się obejrzeć kolejne filmiki, jakie nagrała dla niego ukochana żona tuż przed swoją śmiercią. Szczególnie, że cudem uda mu się je odzyskać tuż po tym, jak w przypływie złości zniszczył tablet, na którym Franka mu je zapisała.

- Franka nagrała te filmiki w szpitalu... Dopiero dziś udało mi się je odzyskać. Wcześniej myślałem, że to niemożliwe... A tak naprawdę chyba po prostu nie byłem w stanie ich obejrzeć... To za bardzo bolało - wyzna jej Paweł.

W tym momencie w 1934 odcinku „M jak miłość” Agnes nie przestanie wspierać Pawła, a jej słowa sprawią, że na jego twarzy pojawi się nawet lekki, ale jeszcze wciąż bardzo smutny uśmiech.

- Trafiła ci się taka niesamowita, prawdziwa miłość... - powie poruszona Agnes, na co Paweł twierdząco pokiwa głową, po czym wspólnie przystąpią do oglądania.

Rotke wyzna Zduńskiemu, że tylko jego syna pokochała prawdziwą miłością w 1934 odcinku „M jak miłość”!

Tuż po obejrzeniu filmików od Franki w 1934 odcinku „M jak miłość” rozmowa rodzeństwa przybierze nieoczekiwany obrót. Wszystko przez to, że jej słowa rozczulą i samą Agnes i pozwolą dojść jej do pewnych wniosków i we własnych doświadczeniach.

- Franka miała rację... To jest więcej niż niektórzy dostają przez całe życie. Ja nigdy nie... - zacznie Rotke, ale nagle urwie swoja wypowiedź.

Jednak w 1934 odcinku „M jak miłość” Paweł nie odpuści i pociągnie Agnes za język, w związku z czym Rotke zdecyduje się w końcu na szczere wyznanie pod kątem Antosia, które zmieni między nimi wszystko. A co więcej, zbliży ich do siebie jak nigdy wcześniej!

- Nigdy? Nikogo...? - spyta zaskoczony Zduński.

- Nie, tak naprawdę to nie... Tylko Antosia... Gdy pierwszy raz wzięłam go na ręce, poczułam, że to właśnie musi być... prawdziwa miłość... Tak strasznie go kocham, wiesz? - wyzna mu Agnes, czym ogromnie poruszy Pawła. Do tego stopnia, że aż zbraknie mu słów, bo nawet nie będzie wiedział, co powiedzieć. I w tej sytuacji przejdzie do czynów i mocno chwyci Rotke za rękę.

Agnes i Paweł wspólnie wychowają Antosia w kolejnych odcinkach "M jak miłość"?

Czy wówczas w 1934 odcinku „M jak miłość” między nimi coś się narodzi? Szczególnie, że obecność Agnes u Pawła znacząco się wydłuży, bo jego przybrana siostra zostanie u nich na noc! Czy zatem przyszywane rodzeństwo zwiąże się ze sobą i wspólnie wychowa Antosia, którego Rotke już zdąży pokochać jak własnego syna, jedyną prawdziwą miłością? Czy tą samą obdarzy Zduńskiego, a on ją? Czy Paweł i Agnes będą razem? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach "M jak miłość"!

