Dziedzictwo, odcinek 929: Trucizna wraca do sił i rozpoczyna polowanie na Nanę i Yusufa - ZDJĘCIA

Co wydarzyło się w 928. odcinku serialu Dziedzictwo?

Ciągłe oskarżenia i niezdrowa zazdrość ze strony Ayse doprowadziły Ferita do ostateczności, zmuszając go do opuszczenia wspólnego domu. Chociaż Derya początkowo triumfowała z powodu takiego obrotu spraw, jej radość szybko przerwała informacja o policyjnym dochodzeniu w sprawie zwłok odkrytych w pobliskim lesie. W międzyczasie Poyraz i Nana starali się oczyścić atmosferę podczas trudnej wymiany zdań o minionych wydarzeniach. Równolegle Semih nie próżnował, knując kolejne spiski, a Sinan z rosnącą irytacją przyglądał się zacieśniającej się relacji między Aynur i Gurkanem.

Dziedzictwo, odc. 929: Poyraz walczy o zaufanie Nany, a Trucizna planuje atak

Kiedy Nana natrafia na nielegalne substancje ukryte w odzieży Poyraza, jej zaufanie do niego natychmiast legnie w gruzach. Zdecydowana na radykalne kroki, pakuje walizki i zamierza na zawsze wyjechać z Yusufem z posiadłości. Zdesperowany mężczyzna błaga o zaledwie jedną dobę na udowodnienie swojej niewinności i zdemaskowanie prawdziwego winowajcy. Wspierany przez Merta, natychmiast rusza tropem osoby, która z premedytacją podrzuciła mu narkotyki.

Tymczasem w placówce medycznej dochodzi do niespodziewanego i dramatycznego przebudzenia. Trucizna, mimo bardzo poważnych obrażeń, odzyskuje świadomość i od razu przejmuje inicjatywę. Agresywnie naciska na personel medyczny, zastraszając lekarza i domagając się błyskawicznego leczenia. Jego głównym celem niezmiennie pozostaje niczego nieświadoma Nana.

Jednocześnie śledczy intensywnie pracują nad sprawą martwej kobiety odnalezionej w zaroślach. Derya jest wręcz sparaliżowana strachem, ponieważ doskonale zdaje sobie sprawę, że ofiarą jest jej rodzona siostra, Leyla. Kobieta podejmuje gorączkowe próby zniszczenia wszelkich dowodów, które mogłyby skierować uwagę policji na jej powiązania ze zbrodnią.

Gdzie i o której oglądać 929. odcinek tureckiej telenoweli Dziedzictwo?

Emisja popularnej tureckiej produkcji odbywa się codziennie, od poniedziałku do niedzieli, punktualnie o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Premierę 929. epizodu zaplanowano na poniedziałek, 25 maja 2026 roku. Widzowie, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli śledzić losów bohaterów w telewizji, mają możliwość nadrobienia zaległości online na platformie streamingowej TVP VOD, gdzie udostępniane są wszystkie odcinki.

Fabuła i pełna obsada serialu Dziedzictwo. Kto wciela się w główne role?

Kevser i Seher to siostry wychowywane w skromnych warunkach przez ojca, Yusufa. Ich proste życie ulega drastycznej zmianie, gdy Kevser wychodzi za mąż za członka wpływowej rodziny Kyrymly. Kobieta wkrótce rodzi syna, któremu nadaje imię po swoim ojcu, jednak sielanka nie trwa długo. Po nagłej śmierci męża i zdiagnozowaniu śmiertelnej choroby, Kevser na łożu śmierci błaga Seher o zaopiekowanie się pięcioletnim Yusufem. Po jej odejściu chłopiec trafia pod skrzydła bezwzględnego Yamana, a Seher rozpoczyna nierówną walkę o odzyskanie ukochanego siostrzeńca.

Na ekranie w popularnej telenoweli występują m.in.:

- Halil Ibrahim Ceyhan wcielający się w postać Yamana

- Sıla Türkoğlu grająca odważną Seher

- Berat Rüzgar Özkan w roli małego Yusufa

- Gülderen Güler jako sympatyczna Kiraz

- Melih Özkaya jako nieustępliwy komisarz Ali

- Tolga Pancaroglu wcielający się w Ziyę

- İpek Arkan w roli policjantki Duygu

- Seda Dadaşova jako Yasemin, siostra Duygu

