Gurkan deklaruje uczucia Aynur. Sinan zmuszony do działania

Od pewnego czasu relacja między Sinanem a Aynur pełna jest nieporozumień, ukrytego napięcia oraz wzajemnego przyciągania, którego oboje starają się unikać. Istotny moment nastąpił w chwili, gdy Adalet zaważyła niebezpiecznie bliską więź między swoim synem a gosposią. W 921. odcinku matka Sinana stanowczo zażądała, aby nie dawał on Aynur złudnych nadziei. Skutki tej rozmowy okazały się bolesne – według doniesień Eski, Sinan zranił Aynur, wyrażając się o niej jak o zwykłej służącej.

Czując się głęboko upokorzona, Aynur postanowiła nabrać dystansu do prokuratora. Atmosfera zagęściła się, ale żadne z nich nie potrafiło w pełni odciąć się od drugiej strony. Jak podaje Eska, w 923. odcinku Sinan wyciągnął Aynur z opresji, co dodatkowo utrudniło sytuację. Mimo tego, oboje nadal trzymali się na dystans.

Sytuacja nabrała nowych barw po pojawieniu się Gurkana. Dawny znajomy prokuratora złożył mu niespodziewaną wizytę w 924. odcinku i natychmiast zwrócił uwagę na gosposię. Sinan, wyczuwając zainteresowanie kolegi, starał się utrudnić im kontakty. Jego wysiłki spełzły jednak na niczym, a Gurkan zaczął zbliżać się do dziewczyny. Najtrudniejszy moment nadszedł, kiedy Gurkan wprost przyznał Sinanowi, że Aynur wpadła mu w oko. Choć prokurator starał się ukryć swoje emocje, był ewidentnie zszokowany. W 928. odcinku dowiadujemy się, że Gurkan nie ma zamiaru czekać i zamierza powiedzieć Aynur o swojej miłości. Ta informacja sprawia, że Sinan traci panowanie nad sytuacją. Po raz pierwszy dociera do niego myśl, że może stracić Aynur na zawsze. Jeżeli nadal będzie ukrywał swoje prawdziwe uczucia, jego szanse na bliższą relację mogą bezpowrotnie przepaść. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym odcinku Sinan zostanie zmuszony do podjęcia decyzji, przed którą tak bardzo się bronił.

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Gdzie i kiedy oglądać serial Dziedzictwo?

Telenowela „Dziedzictwo” jest nadawana przez cały tydzień na antenie TVP1 o godzinie 16:05. Premiera 928. odcinka zaplanowana jest na niedzielę, 24 maja 2026 roku. Osoby, które nie zdążą przed ekrany telewizorów, nie muszą się martwić - wszystkie dotychczasowe i premierowe odcinki można śledzić w internecie na platformie TVP VOD.

CZYTAJ TEŻ: Quiz z serialu "Dziedzictwo": sprawdź swoją wiedzę o tureckim hicie!

Fabuła i bohaterowie tureckiej telenoweli Dziedzictwo

Historia skupia się na dwóch siostrach - Seher i Kevser, córkach Yusufa. Choć ich rodzina żyje w skromnych warunkach, są ze sobą bardzo zżyci. Zmiany w ich życiu pojawiają się, gdy Kevser wychodzi za mąż za zamożnego członka rodziny Kyrymly. Niedługo po narodzinach syna, który otrzymuje imię po ojcu, Kevser zostaje wdową. Jej sytuacja drastycznie się pogarsza, gdy zapada na poważną chorobę. Przed śmiercią kobieta prosi swoją siostrę o zajęcie się jej 5-letnim chłopcem. Po śmierci Kevser mały Yusuf trafia pod skrzydła swojego oziębłego wuja, Yamana. Od tej chwili Seher podejmie wszelkie działania, by odzyskać siostrzeńca.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan w roli Yamana,

Sıla Türkoğlu grająca Seher,

Berat Rüzgar Özkan jako młody Yusuf,

Gülderen Güler wcielająca się w Kiraz,

Melih Özkaya jako komisarz Ali,

Tolga Pancaroglu w roli Ziyi,

İpek Arkan jako policjantka Duygu,

Seda Dadaşova grająca Yasemin, siostrę Duygu.

8