Złoty chłopak, odcinek 290: Wstrząsająca decyzja Orhana po odkryciu prawdy o Betül i dziecku - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
2026-05-14 16:37

Ferit z optymizmem patrzy w przyszłość, jednak jego wizja mija się z oczekiwaniami Seyran. Ród Korhanów czeka wstrząs, który bezpowrotnie zmieni życie jednego z domowników, a w domu Kazima wybuchnie potężna awantura. Sprawdź, co przyniesie odcinek zaplanowany na czwartek, 14 maja. Zapraszamy do lektury streszczenia.

W poprzednim odcinku (289) Halis Korhan namaścił Ferita na nową głowę rodu, wręczając mu rodzinny sygnet. Choć większość bliskich przyjęła ten krok z entuzjazmem, Abidin zareagował skrajnym niezadowoleniem. Mąż Suny doszedł do wniosku, że przyjaciel traktuje go wyłącznie jako narzędzie do brudnej roboty, co mocno nadszarpnęło ich więź. W tym samym czasie światło dzienne ujrzały machinacje Betul. Kobieta sfałszowała wyniki badań DNA i podmieniła fiolki z krwią, byle tylko zatrzymać Orhana. Rezydencja utonęła w skandalu, a Suna za plecami męża postanowiła wesprzeć inicjatywy biznesowe Ferita. Z kolei przed Esme otworzyła się szansa na zawodową niezależność od Kazima dzięki nowej ofercie współpracy.

"Złoty chłopak" - Streszczenie odcinka 290

Ferit coraz mocniej wybiega myślami w przód i usilnie namawia Seyran na powiększenie rodziny. Mężczyzna zupełnie ignoruje fakt, że jego partnerka jest zablokowana psychicznie i absolutnie nie czuje się jeszcze gotowa na macierzyństwo. Równolegle Orhan poznaje gorzką prawdę – dociera do niego, że potomek Betul wcale nie jest z nim spokrewniony biologicznie. Wbrew przewidywaniom domowników zataja tę informację i postanawia wychować malucha jak prawowitego Korhana, aby za wszelką cenę uniknąć kolejnej wizerunkowej wpadki.

Przerażona reakcją Abidina Suna zaklina Ferita, by ten zachował w absolutnej tajemnicy fakt obciążenia ich domu hipoteką. Kobieta drży na samą myśl, że prawda o kłopotach finansowych obróci w perzynę jej małżeństwo. W międzyczasie Ferit pompuje potężne fundusze w zakup drogocennych kamieni. Surowce mają posłużyć jego autorskiemu projektowi, który zwiastuje nowy rozdział w historii przedsiębiorstwa. Z kolei Esme przyłapuje Kazima na manipulowaniu domowymi rachunkami. Zszokowana kobieta urządza mu gigantyczną awanturę, wprost zarzucając mężowi okradanie własnej rodziny.

"Złoty chłopak" -  Kiedy i gdzie emisja serialu odcinka 290

Turecką telenowelę "Złoty chłopak" można regularnie śledzić na antenie TVP1. Kolejne odsłony pokazywane są od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 14:00. Zbliżający się, 290. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 14 maja 2026 roku. Epizod ten będzie obfitował w silne emocje, nieoczekiwane zmiany biegów wydarzeń i rodzinne spiski. Dzięki codziennej ramówce stacji fani mogą nieprzerwanie towarzyszyć w perypetiach Ferita, Seyran, Sinana oraz reszty barwnej obsady.

"Złoty chłopak" - Aktorzy z serialu "Złoty chłopak". Poznaj obsadę

W popularnej tureckiej produkcji pojawia się plejada gwiazd. Na ekranie możemy podziwiać następujących aktorów i ich serialowe wcielenia:

  • Afra Saraçoğlu kreuje postać Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir występuje jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor wciela się w głowę rodu, Halisa Korhana
  • Şerif Sezer odgrywa rolę Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu to serialowa İfakat Korhan
  • Emre Altuğ pojawia się na ekranie jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu gra Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı wciela się w postać Abidina
  • Beril Pozam występuje jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ odgrywa postać o imieniu Sultan
  • Öznur Serçeler możemy oglądać jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar kreuje postać Şefiki
  • Diren Polatoğulları pojawia się w roli Kazıma Şanlı
  • Sezin Bozacı gra Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay wciela się w Latifa
  • Selen Özbayrak występuje na ekranie jako Dicle
  • Umut Gezer odgrywa rolę Yusufa
  • Taro Emir to serialowy Tekin Kaya
  • Binnur Kaya kreuje postać Nükhet
