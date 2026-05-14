Dziedzictwo, odcinek 927: Szokujące wyznanie Gurkana. Sinan drży o relację z Aynur

"Dziedzictwo" odcinek 927. Co wydarzyło się wcześniej?

W 926. epizodzie tureckiej telenoweli więź między Naną a Poyrazem uległa wyraźnemu wzmocnieniu podczas wspólnych zajęć w warsztacie. To z kolei zmusiło Semiha do natychmiastowej zmiany planów. Równocześnie Gurkan rozpoczął śmiałe zaloty wobec Aynur, co obudziło w Sinanie mocno skrywaną zazdrość. Z kolei Ayse zdecydowała się na bezpośrednią konfrontację z Leylą, ale oszustwa prokuratorki drastycznie pogorszyły jej relację z Feritem.

Szokująca przeszłość Poyraza w 927. odcinku "Dziedzictwa"

Chcąc podziękować Nanie za jej nieocenione wsparcie, Poyraz postanawia przyrządzić jej ulubiony słodki przysmak. Ten romantyczny gest zostaje jednak całkowicie zrujnowany przez Semiha. Mężczyzna jakby od niechcenia wyjawia dziewczynie, że jej ukochany siedział w zakładzie karnym za przestępstwa narkotykowe. Nana jest kompletnie zdruzgotana i czuje się oszukana, co błyskawicznie doprowadza do ostrej wymiany zdań z partnerem. Poyraz jest głęboko zraniony faktem, że dziewczyna mogła uwierzyć w te oskarżenia, podczas gdy ona ma ogromne pretensje o zatajenie tak istotnych faktów z życiorysu.

W tym samym czasie Sinan mierzy się z ogromnym wewnętrznym chaosem. Gurkan prosi go o życiową poradę i niespodziewanie wyznaje, że całkowicie stracił głowę dla Aynur. Taki obrót spraw szokuje prokuratora i zmusza go do przeanalizowania własnych uczuć względem gosposi. Z kolei intryga uknuta przez Deryę zaczyna zbierać swoje żniwo. Ayse traci resztki zaufania do Ferita, a wszelkie próby załagodzenia sytuacji przez mężczyznę kończą się wyłącznie kolejnymi awanturami.

Kiedy oglądać 927. odcinek "Dziedzictwa" w TVP?

Turecką produkcję "Dziedzictwo" można śledzić regularnie od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Najnowszy, 927. odcinek trafi na ekrany w sobotę, 23 maja 2026 roku. Widzowie, którzy nie zdążą na premierę telewizyjną, mają możliwość nadrobienia wszystkich zaległości oraz obejrzenia bieżących epizodów za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD.

Fabuła i obsada tureckiego serialu "Dziedzictwo"

Fabuła skupia się na losach dwóch córek Yusufa – Seher i Kevser, które wiodą skromne, lecz niezwykle radosne życie. Wszystko zmienia się w momencie, gdy Kevser wychodzi za mąż za zamożnego dziedzica z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi synka, któremu nadaje imię po swoim ojcu, ale niedługo potem zostaje wdową i zapada na śmiertelną chorobę. Przed śmiercią błaga siostrę, by ta roztoczyła opiekę nad 5-letnim Yusufem. Po odejściu matki, mały chłopiec trafia pod skrzydła bezlitosnego Yamana, a Seher staje do trudnej walki o odzyskanie siostrzeńca.

Na ekranie pojawiają się znane tureckie gwiazdy. W obsadzie telenoweli znaleźli się między innymi:

Halil Ibrahim Ceyhan jako surowy Yaman

Sıla Türkoğlu wcielająca się w Seher

Berat Rüzgar Özkan odgrywający małego Yusufa

Gülderen Güler jako Kiraz

Melih Özkaya w roli policjanta Alego

Tolga Pancaroglu grający Ziyę

İpek Arkan jako Duygu

Seda Dadaşova wcielająca się w Yasemin, siostrę Duygu

Najpopularniejsze tureckie seriale ostatnich lat

