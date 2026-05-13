Panna młoda, odcinek 105. Hancer porwana, a Beyza w potrzasku - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odc. 105 w TVP2. Co się wydarzy w tureckiej telenoweli?

Turecka produkcja "Panna młoda" to świeża propozycja dla widzów TVP2. Serial, który w swojej ojczyźnie zadebiutował w 2024 roku, na polskie ekrany trafił 20 stycznia 2026 roku. W paśmie emisyjnym zastąpił uwielbianą "Miłość i nadzieję". Zastanawiacie się, co tym razem scenarzyści przygotowali dla głównych bohaterów? Przedstawiamy najważniejsze wątki 105. epizodu.

Streszczenie 105. odcinka serialu "Panna młoda". Emisja już 25 maja

Znamy szczegóły fabuły 105. odcinka "Panny młodej". W nadchodzącej odsłonie Gulsum pozna sekret Beyzy, związany z jej ciążą, i zacznie ją bezlitośnie szantażować. Tymczasem zdesperowana Hancer czuwa przy Cihanie, czekając, aż mężczyzna wreszcie się obudzi. Sytuację komplikuje Sinem, która grozi Beyzie, że wyzna Cihanowi całą prawdę. Z kolei Mukadder i Nusret łączą siły, snując mroczną intrygę przeciwko Hancer. W efekcie kobieta zostaje brutalnie porwana.

Obsada "Panny młodej". Poznaj aktorów z hitu znad Bosforu

Główne postacie w serialu, Hançer i Cihana, odgrywają Talya Çelebi oraz Türkseve. Kogo jeszcze możemy oglądać na ekranie? W produkcji występują m.in.:

Can Tarakçı w roli Cemila,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel wcielająca się w Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya grająca Deryę,

Sidal Damar w roli Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar w roli Emira,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci grająca Yasemin.

Finał serialu "Panna młoda" w Polsce. Kiedy pożegnamy Hancer i Cihana?

Warto wiedzieć, że "Panna młoda" należy do wyjątkowo rozbudowanych formatów. Obecnie w Turcji wyemitowano trzy sezony, które łącznie dają aż 325 oryginalnych odcinków. Każdy z nich trwa mniej więcej dwie godziny. W Polsce epizody są dzielone na krótsze części, co oznacza, że zobaczymy ich znacznie więcej - prawdopodobnie ponad 600. Ponieważ w kraju nad Bosforem wciąż kręcone są nowe odcinki, ostateczna liczba nie jest jeszcze znana. Jedno jest pewne: polscy fani spędzą z bohaterami jeszcze długie lata, zanim doczekają się finału historii.

