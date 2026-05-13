Dziedzictwo odcinek 925: Zaloty przyjaciela doprowadzają Sinana do furii. Mści się na gosposi

Streszczenie 925. odcinka Dziedzictwa: Gurkan doprowadza Sinana do ostateczności

Pomiędzy prokuratorem a jego podwładną od samego początku brakuje nici porozumienia. Kiedy dziewczyna zaczęła coraz mocniej wchodzić w codzienne życie domowników i szukać bliskości z gospodarzem, brutalnie zderzyła się z rzeczywistością. Została dogłębnie zraniona w momencie, gdy dowiedziała się, jak ukochany nazwał ją „tylko” służącą podczas rozmowy z matką. Po tych słowach kobieta postanowiła się wycofać i zbudować wokół siebie mur, jednak ich ścieżki nieustannie się krzyżują, co tylko potęguje gęstniejącą atmosferę.

W poprzedniej odsłonie serialu próg posiadłości prokuratora przekroczył Gurkan – dawny znajomy prokuratora, który niemal od razu zainteresował się Aynur. Ten nieoczekiwany obrót spraw momentalnie odpalił w Sinanie prawdziwą bombę emocjonalną.

Zbliżający się 925. odcinek przyniesie kolejne zawirowania, ponieważ prawnik za żadne skarby nie chce przyznać się do własnej zazdrości, choć jego czyny dobitnie o tym świadczą. Mężczyzna zaczyna maniakalnie sterować wydarzeniami tak, aby maksymalnie zminimalizować szanse na spotkania Aynur z nowym adoratorem. Próbuje angażować dziewczynę w dodatkowe obowiązki i bacznie obserwuje, żeby pod żadnym pozorem nie zostawali sam na sam. Z każdym kolejnym dniem jego intencje stają się jasne dla otoczenia, a sama zainteresowana zauważa, że za murem obojętności ukrywa się głębsze uczucie. Niekontrolowany gniew i irracjonalne decyzje sprawiają, że dla Gurkana sytuacja staje się jasna – jego przyjaciel ewidentnie nie jest obojętny wobec Aynur. Sama dziewczyna tkwi w wyjątkowo niekomfortowym położeniu – boi się kolejnego rozczarowania, ale dostrzega diametralną zmianę w zachowaniu przełożonego. Ten epizod może stanowić prawdziwy punkt zwrotny, ponieważ tłumione dotąd namiętności wreszcie eksplodują.

Dziedzictwo: data emisji 925. odcinka w telewizji i internecie

Turecka telenowela „Dziedzictwo” gości na antenie od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Emisja najnowszego, 925. odcinka została zaplanowana na czwartek, 21 maja 2026 roku. Widzowie, którzy nie zdążą zasiąść przed odbiornikami w wyznaczonym czasie, mają do dyspozycji alternatywne rozwiązanie – wszystkie wyemitowane fragmenty historii można w dowolnej chwili nadrobić za pośrednictwem internetowej platformy TVP VOD.

O czym opowiada Dziedzictwo i kto znalazł się w obsadzie serialu?

Główna oś fabularna skupia się na losach dwóch sióstr – Seher i Kevser, wychowywanych przez ojca Yusufa w skromnych, ale pełnych miłości warunkach. Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy Kevser wychodzi za mąż za bogatego członka wpływowej familii Kyrymly. Po narodzinach syna (który otrzymuje imię po dziadku) kobieta traci męża, a niedługo później zapada na śmiertelną chorobę. Przed odejściem z tego świata błaga swoją siostrę, aby wzięła pod skrzydła pięcioletniego malucha. Kevser wkrótce umiera. Mały Yusuf trafia pod kuratelę bezlitosnego i chłodnego w obyciu Yamana, a Seher rozpoczyna wyczerpującą walkę o odzyskanie siostrzeńca.

W produkcji występują następujący aktorzy:

Halil Ibrahim Ceyhan jako surowy Yaman

Sıla Türkoğlu wcielająca się w zdeterminowaną Seher

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

Gülderen Güler odgrywająca rolę Kiraz

Melih Özkaya jako komisarz Ali

Tolga Pancaroglu w roli Ziyi

İpek Arkan jako policjantka Duygu

Seda Dadaşova grająca Yasemin, siostrę Duygu

5