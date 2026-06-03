Panna młoda, odcinek 124. Dramat Beyzy, która próbuje odebrać sobie życie

Turecki serial "Panna młoda" to stosunkowo nowa pozycja w ramówce TVP2, która w Turcji miała swoją premierę w 2024 roku. Polska emisja rozpoczęła się w styczniu 2026 roku i zastąpiła inną popularną produkcję, jaką była "Miłość i nadzieja". Widzowie z niecierpliwością wyczekują, co wydarzy się w nadchodzącym 124. odcinku.

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Streszczenie 124. odcinka "Panny młodej": emisja w czerwcu

Zbliżający się 124. epizod "Panny młodej" przyniesie kolejne zawirowania w życiu głównych bohaterów. Głośno będzie o rodzinie Develiolu ze względu na rozpowszechniające się w sieci plotki. W związku z trudną sytuacją, załamana Beyza postanawia odebrać sobie życie. Tymczasem Derya będzie sfrustrowana działaniami, jakie podejmuje lokatorka Dilary. Ponadto Yonca zdecyduje się na ukrycie do momentu, aż wyjaśni się sytuacja zdrowotna jej nienarodzonego dziecka.

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Obsada "Panny młodej": Tureccy aktorzy w popularnym serialu

W głównych rolach w serialu występują Talya Çelebi, która wciela się w postać Hançer oraz Türkseve odgrywający Cihana. Oprócz nich na ekranie można zobaczyć szereg innych utalentowanych aktorów:

Can Tarakçı odgrywający rolę Cemila,

Betigül Ceylan wcielająca się w postać Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel występująca jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya grająca Deryę,

Sidal Damar w roli Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar wcielający się w Emira,

Çisel Kuskan grająca Beyzę,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

Liczba odcinków "Panny młodej": Kiedy koniec serialu w TVP?

"Panna młoda" to serial wyjątkowo długi, składający się do tej pory z trzech sezonów, w których wyemitowano już 325 oryginalnych epizodów. Biorąc pod uwagę, że każdy odcinek w Turcji ma długość niemal dwóch godzin, dla polskich widzów zostaną one podzielone na krótsze, a ich ogólna liczba znacząco wzrośnie. Ponieważ w ojczyźnie serialu kręcone i wyświetlane są kolejne partie, dokładna długość serii nie jest jeszcze znana. Z pewnością widzowie w Polsce będą towarzyszyć Hançer i Cihanowi przez kolejne lata, zanim dowiedzą się, jak zakończą się ich losy.

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