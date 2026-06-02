Dziedzictwo, odcinek 938: Poyraz napisze miłosny list do Nany. Czy prawda ujrzy światło dzienne? - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo", odcinek 938: Zaskakujące spotkanie Poyraza i Nany w środku nocy

W 938. odcinku tureckiej telenoweli "Dziedzictwo" dojdzie do niespodziewanego spotkania w kuchni, gdzie w środku nocy Poyraz natknie się na zamyśloną Nanę. Kobieta zaskoczy go swoimi przemyśleniami o niezwykłej sile pisania. W rzeczywistości opiekunka Yusufa będzie miała w tym ukryty cel, licząc na to, że w ten sposób skłoni Poyraza do emocjonalnego otwarcia się i wyznania prawdy o jego uczuciach.

Bohater w 938. odcinku "Dziedzictwa" zachowa kamienną twarz i nie pokaże po sobie, że przejrzał grę Maryam, ale doskonale zrozumie, do czego dąży jego rozmówczyni. Postanowi wyjść naprzeciw jej oczekiwaniom i przygotować coś wyjątkowego, angażując w to całe swoje serce.

– Chce, żeby mi napisał do niej list? Próbuje mnie zachęcić. Liściki i moc pisania. Co jeszcze ma powiedzieć? Ale to przecież Nana. Szalona kobieta. Z nią niczego nie można być pewnym. Ale przecież ja jestem wichrem. Skoro mam napisać list, zrobię to najlepiej, jak umiem.

"Dziedzictwo", odc. 938: Prawdziwe uczucia Poyraza przelane na papier

W 938. odsłonie "Dziedzictwa" Poyraz, po powrocie do swojego pokoju, weźmie do ręki długopis i papier. Zacznie wspominać wszystkie ważne momenty, które dzielił z Naną. Pod wpływem tych emocji postanowi napisać całkowicie szczerze o tym, co dyktuje mu serce, nie ukrywając już dłużej swoich prawdziwych intencji wobec kobiety.

– Nie wiem, kiedy to się stało. Już dawno zamknąłem się na te sprawy. Ale ty spadłaś na mnie jak grom z jasnego nieba. Jedno twoje spojrzenie rozpętało burzę. Poyraz, przed którym wszyscy drżeli, nagle rozpadł się na kawałki na jeden twój uśmiech. Myślałem, że prawdziwy mężczyzna tak się nie zachowuje... Łatwiej było uznać, że jesteś szalona. Ale to ja oszalałem. Nie umiem już ukrywać uczuć. Gdziekolwiek spojrzę, widzę ciebie, nawet w moim sercu. Pora wyznać ci prawdę. Kocham cię...

Dlaczego Poyraz zrezygnuje z wręczenia listu w 938. odcinku "Dziedzictwa"?

Ostatecznie w 938. odcinku serialu "Dziedzictwo" wzruszający list z wyznaniem miłości nie trafi do rąk Nany. Poyraz powstrzyma się przed jego wręczeniem, ponieważ zacznie mieć wątpliwości, czy opisane słowa w pełni odzwierciedlają stan faktyczny, czy może nieco ubarwił swoje przeżycia. Zanim podejmie ostateczny krok w 938. odcinku "Dziedzictwa", uzna, że musi mieć absolutną pewność co do swoich uczuć, by uniknąć ewentualnego błędu.

– Czy to ma być, to będzie... Ale najpierw muszę się upewnić, czy sobie tego wszystkiego nie wymyśliłem.