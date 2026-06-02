Panna młoda, odcinek 114: Hancer i Cihan razem pod prysznicem! Zmysłowe sceny po tym jak nagle jego stan się pogorszy - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 114. Emisja w czwartek, 4 czerwca 2026 roku w TVP2

W 114 odcinku telenoweli "Panna młoda" Hancer skupi całą swoją uwagę na ratowaniu zdrowia Cihana. Zignoruje złośliwości toksycznej teściowej oraz obecność ciężarnej Beyzy, która bezczelnie wmawia domownikom, że nosi pod sercem dziecko rannego mężczyzny. Żona Cihana otoczy go troskliwą opieką, zupełnie nie zdając sobie sprawy ze spisku uknutego pod jej nosem.

Okrutna Beyza, współpracując z pokojówką Gülsüm, w 114 odcinku "Panna młoda" potajemnie dosypie niebezpieczną substancję do leczniczej maści, którą pacjent smaruje ranę po kuli.

23

Intryga Beyzy zadziała w 114 odcinku "Panna młoda". Cihan dostanie wysokiej gorączki!

Zbrodniczy plan Beyzy w 114 odcinku "Panna młoda" szybko przyniesie tragiczne rezultaty, ponieważ Cihan zacznie gwałtownie gorączkować. Drastyczne osłabienie organizmu męża wywoła ogromną panikę u Hancer, która natychmiast zapragnie wezwać karetkę. Ranny mężczyzna stanowczo odrzuci jednak ten pomysł. Całą sytuację bezlitośnie wykorzysta Mukkader. Matka Cihana w obecności doktor Yasemin zrzuci na synową całkowitą odpowiedzialność za pogarszający się stan zdrowia pacjenta.

- Powinieneś był zostać w szpitalu albo wziąć prawdziwą pielęgniarkę! Ona jest do niczego! Kiedy to w końcu zrozumiesz? Co mu dałaś? Nie chcesz, żeby wyzdrowiał, żebyś mogła zostać? - Dawałam, co lekarz zalecił i smarowałam maścią... - Mamo, wystarczy... - Jeszcze jej bronisz?!

Cihan odmówi wezwania pomocy w 114. odcinku "Panna młoda"

Sytuację spróbuje opanować doktor Yasemin, która w 114 odcinku "Panna młoda" szybko zdiagnozuje u pacjenta poważną infekcję wywołaną nałożeniem skażonej maści. Medyczka błyskawicznie zaaplikuje silny antybiotyk, aby powstrzymać rozprzestrzeniające się zakażenie. Mimo fachowej interwencji ciało Cihana przez długie godziny będzie trawione wysoką temperaturą.

Zrozpaczona Hancer będzie czuwać przy łóżku męża, błagając go o zgodę na wezwanie specjalistycznej pomocy medycznej, ale uparty mężczyzna ponownie kategorycznie odmówi wsparcia lekarzy z zewnątrz.

- To na nic. Wezwę pogotowie... - Nie chcę! Odłóż telefon! - Ale jak to? - Nie nalegaj, ta rana wszystko mówi. Nie czekaj, odejdź... - Jesteś rozpalony... Tylko prysznic pomoże zbić gorączkę... - Nie pójdę. Zostaw mnie! - Albo pogotowie albo prysznic!

Gorące sceny pod prysznicem w 114 odcinku "Panna młoda". Hancer uratuje Cihana

Zdeterminowana Hancer w 114 odcinku "Panna młoda" weźmie sprawy w swoje ręce i niemal siłą zaciągnie osłabionego Cihana do łazienki. Wejdzie z mężem prosto pod strumień lodowatej wody, delikatnie obmywając jego rozpaloną twarz, aby opanować wysoką temperaturę.

W tych dramatycznych okolicznościach Hancer zapewni ukochanego o swojej niesłabnącej obecności. Widzowie zobaczą wyjątkowo intymny i romantyczny moment, który ostatecznie udowodni wszystkim intrygantom, że więź łącząca tych dwojga przetrwa każdy kryzys w rezydencji.

Tureckie seriale, których nie było w Polsce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.