Początkowo Nana mocno zaangażowała się w pomoc Poyrazowi, próbując ułatwić mu otwarcie się na innych ludzi i celowo doprowadzając do ich częstszych spotkań, co pokazano w 936. odsłonie produkcji. Bohaterka trwała w mylnym przekonaniu, że jej znajomy oddał serce innej wybrance i namawiała go do szczerości, kompletnie ignorując fakt, że to ona sama wzbudziła jego zainteresowanie (odc. 937). Poyraz zrozumiał w końcu siłę swoich emocji i przelał je na papier, tworząc romantyczny list (odc. 938). Kiedy wreszcie zebrał się na odwagę, by powiedzieć jej to osobiście, Nana znów zaczęła wspominać o fikcyjnej konkurentce, oferując mu wyłącznie przyjacielską relację. Taki obrót spraw wyprowadził mężczyznę z równowagi, zmuszając go do porzucenia pierwotnego planu (odc. 939) i przygotowując grunt pod nadchodzący dramat.

Najpopularniejsze tureckie seriale ostatnich lat Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dziedzictwo odcinek 940. Poyraz zwierza się Mertowi ze swoich uczuć

Zmęczony ukrywaniem prawdy Poyraz w 940. epizodzie tureckiego hitu wreszcie postanawia zrzucić maskę i podzielić się swoimi problemami z Mertem. W zaciszu rezydencji wyznaje mu najgłębsze uczucia, szczegółowo opowiadając o swojej niesłabnącej miłości do Nany. Nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, że dyskretna wymiana zdań ma swojego słuchacza w postaci ciekawskiej Sibel. Podsłuchująca kobieta nie trzyma języka za zębami i błyskawicznie dzieli się zdobytymi informacjami z Cennet. Matka zakochanego mężczyzny wpada w panikę, składając solenną przysięgę, że nigdy nie dopuści do sformalizowania takiej relacji. Napiętą atmosferę na chwilę uspokajają sami zainteresowani, którzy stanowczo zaprzeczają wszystkim plotkom.

Jakie będą ostateczne rezultaty tak gwałtownej zmiany frontu przez Poyraza? Wiele wskazuje na to, że między obojgiem bohaterów zapanuje ogromny dystans, potęgujący wzajemne wyobcowanie. Wszelkie zakulisowe spiski mogą skutecznie zniweczyć ich szanse na wspólną i radosną przyszłość.

8

Gdzie oglądać nowe odcinki serialu Dziedzictwo na TVP1?

Turecką produkcję "Dziedzictwo" można śledzić codziennie o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Najnowszy, 939. odcinek zagości na ekranach dokładnie w sobotę, 6 czerwca 2026 roku. Osoby, które nie zdążą na klasyczną emisję przed telewizorem, mogą nadrobić wszystkie braki dzięki internetowej platformie TVP VOD, gdzie dostępne są bieżące oraz archiwalne materiały.

Fabuła serialu Dziedzictwo i główna obsada aktorska

Fabuła produkcji koncentruje się wokół córek Yusufa, czyli Seher i Kevser, które wiodą skromną, ale radosną egzystencję. Sytuacja ulega drastycznej zmianie, gdy druga z sióstr wychodzi za mąż za dziedzica majętnego klanu Kyrymly. Po przyjściu na świat syna, który otrzymuje imię po dziadku, kobieta szybko traci męża i zapada na śmiertelną chorobę. Ostatnim życzeniem umierającej jest przekazanie pięcioletniego chłopca pod skrzydła siostry. Niestety, po śmierci Kevser maluch trafia do despotycznego Yamana, a zdesperowana Seher rozpoczyna trudną batalię o odzyskanie krewnego.

Na ekranie w głównych rolach pojawiają się następujący aktorzy:

Halil Ibrahim Ceyhan jako bezwzględny Yaman,

Sıla Türkoğlu wcielająca się w Seher,

Berat Rüzgar Özkan w roli małego Yusufa,

Gülderen Güler grająca postać Kiraz,

Melih Özkaya odgrywający Alego,

Tolga Pancaroglu znany jako Ziya,

İpek Arkan wcielająca się w Duygu,

Seda Dadaşova jako siostra Duygu, czyli Yasemin.