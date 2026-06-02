La Promesa - Pałac tajemnic, odcinek 406: Jana odkrywa tajemnicę. Jedna z pokojówek ma arystokratyczne pochodzenie - ZDJĘCIA

W minionych epizodach mieszkańcy rezydencji próbowali otrząsnąć się po śmierci Jeronima, a Lorenzo oskarżał o ten czyn Cavendisha. Równolegle Pelayo naciskał na Catalinę, by zerwała kontakty z Anglikiem, podczas gdy Cruz drżała przed wymiarem sprawiedliwości. Pałac żył również narastającym konfliktem Very i Marii dotyczącym rzekomej kradzieży pieniędzy. W międzyczasie hrabia Ayala zaczął uwodzić Margaritę, doprowadzając do wściekłości Martinę, a Salvador, popychany przez narzeczoną, wywalczył u don Romulo szansę na posadę pierwszego lokaja. Sporo zamieszania wprowadził też doktor Abel, wyznając Manuelowi, że w rzeczywistości ma żonę, co kompletnie zszokowało Janę. Ponadto Virtudes podzieliła się z bliskimi prawdą o swoich przewlekłych atakach duszności. Prawdziwe trzęsienie ziemi zafundował jednak Manuel, kategorycznie odrzucając pomysł powrotu do Jimeny. Na oczach całej rodziny bezlitośnie wypunktował jej manipulacje i oszustwa o ciąży, ogłaszając ostateczny koniec wspólnego mieszkania pod jednym dachem.

Odcinek 406 serialu La Promesa. Tajne poszukiwania Jany i Marii

Cruz za wszelką cenę usiłuje zmusić Manuela do wyznania, do kogo tak naprawdę bije jego serce. W tym samym czasie Virtudes samowolnie znika z posiadłości, wywołując niemałą panikę u matki oraz Teresy, ale ostatecznie odnajduje ją senior Baeza, co kończy się surową reprymendą od przełożonych. Tymczasem Salvador stawia swoje pierwsze kroki w nowej roli głównego lokaja. Z kolei Jana oraz Maria rozpoczynają potajemne przeczesywanie pałacu, mając nadzieję na odnalezienie zaginionej walizki z fortuną.

Odcinek 407 serialu La Promesa. Lorenzo przechodzi do szantażu

Manuel rzuca kartami na stół i wprost informuje żonę o braku uczuć, twierdząc, że ich małżeństwa nie da się uratować. Jimena uparcie wierzy jednak, że jej mąż nawiązał romans z Blanką Palomar. W międzyczasie María jest zmuszona ujawnić, że to ona znalazła na strychu torbę pełną banknotów. Virtudes z każdym dniem coraz gorzej znosi trudy pracy w rezydencji. Na innym froncie Lorenzo zaczyna bezwzględnie szantażować Pelaya, twardo domagając się finansowego udziału z handlu bronią.

Odcinek 408 serialu La Promesa. Propozycja wyprowadzki do Madrytu

Curro ma potężny problem z poukładaniem sobie w głowie ostatnich zachowań Martiny. Z kolei zdesperowana Jimena grozi Ablowi, zapowiadając całkowite zniszczenie jego kariery i życia, jeśli odważy się pisnąć słowo o jej ciąży. Salvador ponownie naraża się don Rómulowi, inkasując kolejne upomnienie. Rodzice Jimeny wychodzą z zaskakującą inicjatywą, proponując przenosiny córki oraz Manuela do stolicy Hiszpanii. Tymczasem Simona zamartwia się, że ciągłe problemy zmuszą Virtudes do opuszczenia La Promesy.

Odcinek 409 serialu La Promesa. Lekarz żąda prawdy od Jimeny

Ayala wręcza Margaricie dość niespodziewany upominek. Z kolei Jana żyje w panicznym strachu, że Jimena lada moment wpadnie na trop jej relacji z Manuelem. Zmęczony nieustanną krytyką ze strony Rómula Salvador zaczyna poważnie rozważać porzucenie pracy w pałacu. Doktor Abel traci resztki cierpliwości i kategorycznie żąda, aby Jimena wreszcie wyjawiła całą prawdę o ciąży. Manuel zdaje sobie sprawę, że ewentualny wyjazd do Madrytu nie jest w stanie w żaden sposób pomóc jego zrujnowanemu małżeństwu.

Odcinek 410 serialu La Promesa. Arystokratyczne rysy jednej z pokojówek

Cavendish wraz z Lorenzo pilnie przygotowują wielki transport uzbrojenia. Rómulo ostatecznie lituje się nad Marią i wycofuje się z planów jej ukarania. Podczas szczerej wymiany zdań Pía odkrywa, że Virtudes zupełnie nie radzi sobie z obciążeniem psychicznym, jakie niesie praca w posiadłości. Abel podejmuje radykalną decyzję i przekazuje rodzinie Lujan prawdę o fałszywym błogosławionym stanie Jimeny. Z kolei Mercedes zauważa niewiarygodne wręcz podobieństwo Very do córki książąt de Carril.

La Promesa odcinki 406-410. Daty emisji w TVP2

Regularna emisja hiszpańskiej telenoweli odbywa się od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Świeża partia epizodów, z numeracją od 406 do 410, trafi na antenę w dniach od 8 do 12 czerwca 2026 roku. Fani produkcji, którym nie pasują telewizyjne pory emisji, mogą nadrabiać wszystkie zaległości online, wchodząc na darmową platformę TVP VOD.

Odcinek 406 - poniedziałek, 8 czerwca

- poniedziałek, 8 czerwca Odcinek 407 - wtorek, 9 czerwca

- wtorek, 9 czerwca Odcinek 408 - środa, 10 czerwca

- środa, 10 czerwca Odcinek 409 - czwartek, 11 czerwca

- czwartek, 11 czerwca Odcinek 410 - piątek, 12 czerwca

Fabuła i obsada hiszpańskiej produkcji La Promesa

Jana, coraz mocniej wnikając w gąszcz sekretów rodziny Lujan, dostrzega mroczne intrygi toczące się w murach pałacu La Promesa. Codzienność rzuca jej kłody pod nogi – bohaterka musi mistrzowsko ukrywać swoje zamiary, manewrując między interesami wysoko postawionych państwa a zwykłej służby. Sprawę dodatkowo komplikuje potajemny romans z Manuelem, stawiający ją na rozdrożu między starannie planowaną zemstą a nagłym uczuciem. Atmosfera pod dachem wciąż gęstnieje, a fakty, których dziewczyna tak gorączkowo szuka, zwiastują jeszcze większy szok, niż początkowo zakładała.

W serialu grają m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González jako Juan Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández

Laura Simón jako Lola Montoro

Rafa de Vera jako Conrado Funes