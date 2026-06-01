W poprzednim epizodzie (odc. 305) widzowie byli świadkami ucieczki Ferita ze szpitala w poszukiwaniu Wielkiej Pani. Z kolei Kazim wziął na cel Abidina i rozpoczął śledzenie. Halis postanowił zatrudnić Cengiza, by ten zapanował nad wnukiem. W międzyczasie Abidin potwierdził mafii fakt, że ciąża Suny przebiega prawidłowo. Na koniec Halis zainicjował kontakt z Wielką Panią, proponując kompromis w zamian za pokój.

Złoty chłopak odc. 306: Decyzja Halisa i gniew Ferita

Dzięki współpracy z Cengizem, zdeterminowany Ferit namierza ukrytą bazę Wielkiej Pani. Niestety, plan zostaje pokrzyżowany przez głowę rodziny. Halis decyduje się na akt kapitulacji, oddając rywalce rodową posiadłość w zamian za całkowity rozejm, mając na celu ochronę najbliższych. Ta decyzja budzi ogromny sprzeciw młodego Korhana, który odrzuca takie rozwiązanie i nie chce się z nim pogodzić.

Złoty chłopak odc. 306: Dramatyczne chwile Suny w szpitalu

Tymczasem Gulgun odkrywa prawdę o Orhanie i Ifakat, dowiadując się, że wspólnie wynajmują mieszkanie, co jest dowodem ich ponownego romansu. Na szpitalnym łóżku Suna odzyskuje na chwilę przytomność, chcąc koniecznie przekazać Seyran ważną informację. Zanim jednak zdoła to zrobić, jej stan dramatycznie się pogarsza. Przerażeni medycy natychmiast przystępują do heroicznej próby uratowania pacjentki, walcząc z czasem o jej życie.

Złoty chłopak na antenie TVP1: Gdzie i kiedy oglądać?

Emisja serialu "Złoty chłopak" na kanale TVP1 odbywa się codziennie, od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Kolejny, pełen napięcia i niespodziewanych intryg, 306 odcinek zostanie pokazany już w piątek, 5 czerwca 2026 roku. Widzowie będą mogli ponownie zanurzyć się w świat konfliktów rodziny Korhanów i perypetii Ferita, Seyran oraz Sinana.

Złoty chłopak: Kto gra w serialu? Poznaj obsadę

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet