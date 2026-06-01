Pierwsza miłość, odcinek 4228: Dramatyczne sceny przed domem Marysi. Dojdzie do konfrontacji Kacpra z Pawłem - ZWIASTUN

Joanna Dembek
2026-06-01 15:37

W 4228 odcinku serialu "Pierwsza miłość" przed kamienicą Marysi (Aneta Zając) rozegrają się sceny, które na długo zapadną w pamięć widzów. Kacper (Damian Kulec), prześladowany przez widmo powrotu swojego dawnego rywala, straci nad sobą panowanie. Gdy przed domem niespodziewanie przed czasem zjawia się Paweł (Mateusz Kościukiewicz) dochodzi do brutalnej i niezwykle ostrej konfrontacji twarzą w twarz. Żaden z nich nie zamierza odpuścić. Kto wyjdzie zwycięsko z tego starcia w 4228 odcinku "Pierwszej miłości"? Zobacz ZWIASTUN.

Kacper w "Pierwszej miłości" panicznie boi się o swój los, bo przez lata to właśnie on był dla Julki prawdziwym ojcem – wychowywał ją, wspierał Marysię i stworzył z nimi stabilny dom. Powrót Pawła z Kolumbii burzy ten porządek i sprawia, że Kacper zaczyna czuć się zagrożony we własnej rodzinie. Najbardziej przeraża go myśl, że biologiczny ojciec może nagle odzyskać miejsce, które on budował latami troski i zaangażowania. Dlatego każde zachowanie Pawła odbiera jak próbę odebrania mu Marysi i Julki. W najnowszym odcinku widzowie ponownie przekonają się, jak silny jest strach Kacpra. Czy rzeczywiście ma ku temu powody?

"Pierwsza miłość" odcinek 4228 - poniedziałek, 1.06.2026, o godz. 18 w Polsacie

W odcinku 4228 "Pierwszej miłości" Marysia od rana przygotowuje obiad dla Pawła i swojej rodziny, a Julka (Dąbrówka Kruk) nie kryje ogromnej ekscytacji związanej z jego wizytą. Nie może się doczekać, kiedy znów zobaczy tatę. Sam Paweł również bardzo przeżywa to spotkanie i przyjeżdża pod kamienicę dużo wcześniej, nie mogąc doczekać się chwili, gdy znów zobaczy córkę i dawną ukochaną.

Sytuacja od początku w 4228 odcinku "Pierwszej miłości" jest jednak niezwykle napięta, ponieważ Kacper nie potrafi zaakceptować obecności rywala. Jest zjeżony i nastawiony sceptycznie, coraz bardziej traci panowanie nad emocjami. Gdy obaj mężczyźni spotykają się pod domem Marysi, dochodzi do gwałtownej konfrontacji. Paweł jednak nie zamierza wycofywać się z życia swojej córki po wszystkim, co przeszedł. Atmosfera robi się bardzo nerwowa.

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Pierwsza miłość” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4228. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
