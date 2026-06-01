Pierwsza miłość, odcinek 4228: Maks nie radzi sobie po tym, co zrobiła jego ukochana. Podniesie się po takim upokorzeniu?

Przed całą drużyną Iskry zbliża się niezwykle ważny, absolutnie kluczowy i historyczny mecz. Stawka tego spotkania jest gigantyczna – zwycięstwo otwiera im bezpośrednią, prostą drogę do wyczekiwanego i upragnionego awansu do wyższej ligi. Maks zamiast skupić się na sportowej rywalizacji myśli o dziewczynie, która właśnie z nim zerwała. To jak cios prosto w serce.

"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4228

Porzucenie przez ukochaną to dla Maksa nie jedyne źródło cierpienia, ponieważ najgorsze w tym wszystkim jest to, że Kamila odeszła do jego największego rywala - Borysa. Zawodnik Iskry z trudem przełknie tę porażkę. Czy w kluczowym momencie Maks odnajdzie w sobie resztki sił, aby wyjść na boisko i udowodnić swoją wyższość nad przeciwnikiem, czy też osobisty dramat pogrzebie marzenia Iskry o awansie? Emocje w tym wątku sięgną zenitu! A co zrobi Borys? Czy uzna, że Kamila to idealna partnerka dla niego, czy też zrezygnuje z tego romansu. Wyjaśnienie nadejdzie niebawem.

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4228. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)