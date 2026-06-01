Pierwsza miłość, odcinek 4232: Spotkanie po latach! Mariusz wraca, aby namieszać z życiu Pawła - ZDJĘCIA

Widzowie "Pierwszej miłości" dobrze pamiętają, że relacja Pawła (Mateusz Kościukiewicz) i Mariusza (Mariusz Bąkowski) od początku była naznaczona trudnymi doświadczeniami. Obaj wychowywali się w domu dziecka, gdzie dorastanie wiązało się z ciągłą walką o szczęście i poczucie bezpieczeństwa. Ważnym elementem ich historii były także poszukiwania matki Marioli, w którą wcieliła się Marta Klubowicz. W tym samym czasie Mariusz przechodził intensywny okres dorastania, pierwszych relacji i poważnej choroby, która niemal zakończyła jego życie, jednak w porę znalazł się dawca szpiku. Po wygranej walce o zdrowie bohater wyjechał na studia do Warszawy, stopniowo znikając z życia brata.
"Pierwsza miłość" odc. 4232: Mariusz ponownie pojawia się w życiu Pawła
Przez wiele długich, bolesnych lat Mariusz trwał w przeświadczeniu, że jego rodzony brat Paweł odszedł z tego świata. Informacja o tym, że brat jednak żyje, a na dodatek zmaga się z ogromnymi problemami staje się dla niego impulsem do natychmiastowego działania. W 4232 odcinku serialu Mariusz wkracza w życie zagubionego Pawła i będzie starał się zaprowadzić nowe porządki, które spowodują spore napięcie.
Jego intencje, choć dyktowane są braterską miłością i chęcią nadrobienia straconego czasu, szybko zaczną graniczyć z obsesją. Zamiast pomóc Pawłowi w łagodny sposób, Mariusz zacznie węszyć spisek i oskarżać ludzi z otoczenia Pawła o działanie na jego szkodę. W 4233 odcinku będzie chciał go wywieźć z Wrocławia, a w 4235 zrobi awanturę w szpitalu obawiając się, że jego brat jest tak przetrzymywany na oddziale wbrew własnej woli.
"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?
Kolejny, 4232. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)